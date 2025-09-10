카레맛 과자 원조 농심 ‘비29’, 모든 편의점서 판매한다

편의점 전 채널 판매…향후 대형마트, 온라인 등으로 확대 예정

농심은 소비자 성원에 힘입어 스낵 ‘비29’ 판매 채널을 확대한다고 10일 밝혔다. 농심은 현재 편의점 CU에서 판매하고 있는 비29의 유통망을 오는 15일부터 편의점 전 채널로 확대하고 대형마트, 온라인몰 등으로도 넓혀 나간다는 계획이다.

농심 ‘비29’. 농심 제공

1981년 출시된 비29는 카레맛 스낵의 원조로 꼽힌다. 농심은 그동안 꾸준히 이어진 소비자들의 재출시 요청에 힘입어 지난 2월 편의점 CU에서 비29를 재출시했다. 추억이 담긴 진한 비프 카레맛과 초승달 모양을 살리고, 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 부드러운 식감으로 구현했다.

비29는 재출시 직후 사회관계망서비스(SNS) 등에서 화제가 되며 3개월치 계획 물량이 1개월만에 완판되는 성과를 거뒀다. 이후 추가 물량을 통해 8월까지 약 110만봉이 판매됐다.

농심은 이번 판매 채널 확대를 맞아 재출시를 이끌어준 소비자 대상으로 사은 이벤트를 진행할 계획이다. 또 카레를 선호하는 소비자층을 겨냥한 다양한 마케팅을 펼칠 예정이다.

농심 관계자는 “비29에 대한 소비자들의 뜨거운 성원에 보답하고자 더 많은 채널에서 만나볼 수 있도록 판매처를 확대했다”며 “앞으로도 비29만의 복고 감성과 차별화된 맛을 알려 나갈 것”이라고 밝혔다.