‘극한 가뭄’ 강릉 찾은 장동혁, 1억원 성금 전달

국민의힘이 9일 극한 가뭄을 겪고 있는 강릉을 찾아 1억원의 성금을 전달하고 가뭄 대응을 위한 예산 지원에 적극 협조하겠다고 밝혔다.
국민의힘 장동혁 대표는 이날 강릉시청을 찾아 성금 전달식을 가진 데 이어 현장에서 일하는 시청 공무원과 군장병 등을 격려했다. 이날 강릉 방문에는 김도읍 정책위의장과 정희용 사무총장 등 지도부에 이어 권성동·이철규를 비롯한 강원 지역구 의원들도 함께했다.
장 대표는 강릉시청에서 열린 가뭄 대응 현장 간담회 후 기자들과 만나 “국가에서 국민들이 먹는 물에 대해 종합적이고 체계적인 대책을 마련하고, 반복되는 가뭄을 해결하기 위해서는 예산이 필요하다”며 “당 차원에서 예산이 잘 지원될 수 있도록 최대한 협조하겠다”고 말했다.
장 대표는 가뭄 대응이 여야정협의체 의제가 돼야 한다는 생각도 밝혔다. 그는 “(가뭄 대응) 해결을 위한 가장 큰 문제는 예산과 지역 간 이해관계가 갈린다는 점”이라며 “이런 문제야말로 여야가 머리를 맞대고 여야정협의체에서 해결해야 할 좋은 주제라고 생각한다”고 말했다.
강릉이 지역구인 권 의원도 “저도 가뭄 사태에 대비하기 위해 연곡전 저류댐 설치 예산, 연곡정수장 현대화 사업 예산도 확보한 상황”이라며 “앞으로 (양양) 남대천에도 제2의 저류댐을 만드는 등 물부족 사태를 잘 해결해나가도록 하겠다”고 보탰다.
이날 간담회에서 참석한 김진태 강원도지사는 “지금 (상황이) 심각한 것은 사실이지만, 강릉 시민들이 하루에 필요한 물의 양의 40% 정도는 이미 확보를 한 상태”라고 대응현황을 설명했다. 김 지사는 이어 “(나중에) 도암댐에서 받는 물을 제외하더라도 추가로 8000t의 물 확보가 가능하기 때문에 하루 필요량의 최소 50%는 확보해서 장기화 사태에 대비해나가겠다”는 방침을 밝혔다.
이후 국민의힘 지도부와 의원들은 인근 홍제정수장을 찾아 소방차를 동원한 운반급수 현황을 점검했다. 장 대표는 “강릉 시민들이 자원봉사해주시는 소방공무원과 군인 분들을 응원하는 현수막을 붙여놓으셨더라”라며 “모든 것을 바쳐서 자원봉사하는 소방공무원 여러분께 진심으로 감사드린다”고 강조했다.