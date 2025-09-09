경북도APEC준비지원단, 찾아가는 APEC 숙소 서비스 교육으로 특급호텔 수준 서비스 제공

경주 숙박시설 종사자 대상 찾아가는 서비스 교육 실시

품격 있는 시설 조성 및 격조 있는 서비스 모두 갖출 것

경주 호텔은 모두 수도권 특급호텔 수준의 서비스 제공 계획



경북도와 경주시가 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적 개최를 위해 APEC 회원국의 정상용 객실(Presidential Suite)을 비롯한 숙박시설을 국내 최고 수준으로 조성한다고 9일 밝혔다.

경북APEC준비지원단(단장 김상철)은 정상회의 성공 개최에 필수적인 완벽한 숙박시설 조성 및 서비스 수준 향상을 위해 8~11일까지 4일간 문화체육관광부 지원을 받아 한국호텔업협회 주관 ‘찾아가는 호텔 종사자 교육’ 을 진행한다.

한국호텔업협회는 경주 지역의 APEC 공식 숙소를 대상으로 ▲APEC 정상회의 이해 ▲국제 의전 서비스 ▲일반 고객 응대 매뉴얼 교육을 통해 호텔 종사자의 국제회의 이해도 향상과 의전 역량 향상을 도모한다.

이번 교육 기간에는 전문가들이 APEC 숙소 암행 평가를 진행하고 평가 결과를 숙소에 공유해 개선함으로써 수도권 특급호텔 수준의 서비스를 제공할 수 있게 할 계획이다.

또한, 기업인, 미디어 배정 숙소 관계자들을 대상으로도 찾아가는 서비스 교육과 집합 교육을 병행하는 등 총 5회 이상 실시할 계획이다.

2025년 APEC 정상회의에는 21개 회원국 정상과 대표단, 경제인, 언론인 등 2만여 명이 참석하며, 일 최대 7700여 객실이 필요할 것으로 예상된다.

특히 이번 정상회의에는 21개 회원국 및 서너 개의 초청국 정상과 글로벌 CEO들이 참석할 것으로 예상됨에 따라 정상용 객실 부족에 대한 우려를 불식하기 위해 35개의 PRS 객실을 조성해 참가자들에게 제공할 충분한 객실을 확보했다.

현재 숙소 리모델링 공정률은 약 90%이며, 이달 내 한국의 멋과 아늑함이 담긴 세계적 수준의 PRS 숙소로 재단장 된다.

충분한 숙소를 확보한 만큼, 앞으로는 품격 있는 서비스 수준 향상을 최우선 과제로 삼아 APEC준비지원단과 숙박시설 관계자들이 함께 노력해 경주를 찾는 손님들이 숙박에 대한 불만함이 전혀 없도록 준비해 나갈 계획이다.

한편, 준비지원단은 서비스 향상 교육 이이외에도 (사)한국컨시어지협회, 한국호텔업협회 등과 업무협약을 통해 호텔별 전문 컨시어지, 프론트데스크, 식음 분야에 호텔리어 인력을 배치하고, 로비에 APEC안내데스크를 설치해 외국인 응대 서비스에 부족함이 없도록 지원할 계획이다.

주낙영(사진) 경주시장은 “APEC 정상회의 성공 개최를 위해 최고 수준의 품격을 갖춘 객실과 격조 높은 서비스 역량을 모두 갖춘 숙박시설을 완벽히 준비할 것”이라며, “경주는 이미 제1차 고위관리회의(SOM1)와 문화산업고위급대화를 성공적으로 치렀으며 이 경험을 바탕으로 역대 가장 완벽한 APEC 정상회의를 준비하겠다”고 밝혔다.

이철우(사진) 경북도지사는 “2025년 APEC 정상회의는 대한민국의 저력을 국제사회에 보여줌으로써 대한민국의 위상을 높일 수 있는 절호의 기회”라며 “정상들뿐만 아니라 경주를 찾는 세계적 기업인들의 눈높이에도 맞는 월드클래스 수준의 숙박시설을 완벽히 준비하겠다”고 말했다.