대구 아이돌보미, 생후 8개월 아기 학대 정황…경찰 수사 착수

전문 인력이 신생아를 돌보는 모습. 아이 돌봄 서비스의 중요성이 다시 주목받고 있다. 뉴스1

대구에서 지자체 파견 아이돌보미가 생후 8개월 아동을 학대한 정황이 드러나 경찰이 수사에 착수했다.

대구경찰청은 아동복지법 위반(아동학대) 혐의로 60대 아이돌보미 A씨를 입건해 조사 중이라고 9일 밝혔다.

A씨는 지난 3일 오후 대구 수성구 한 가정집에서 돌보던 아기의 팔을 잡아당기고 침대 위로 던진 혐의를 받고 있다. 피해 아동은 건강에는 이상이 없는 것으로 확인됐지만, 부모는 정신적 충격으로 병원 진료를 받은 것으로 전해졌다.

부모는 집안에 설치된 CCTV 영상을 통해 학대 정황을 확인한 뒤 A씨가 소속된 수성구가족센터에 민원을 제기했다. 센터는 다음 날인 4일 자체 확인 후 경찰에 신고했으며, A씨와 대면 조사 과정에서 A씨가 대부분의 혐의를 인정했다고 설명했다. 이에 따라 센터는 A씨에 대해 6개월간 활동 정지 조치를 내렸다.

A씨는 보육 분야에서 13년간 활동했으며 그동안 별다른 민원이 없었던 것으로 알려졌다. 아이 돌봄 서비스는 맞벌이 가정 등 돌봄 공백이 발생한 만 12세 이하 아동을 대상으로 제공되는 지자체 지원 프로그램이다.

최초 신고를 접수한 수성경찰서는 피해 아동 보호를 위해 접근금지 조치를 내리고, 만 5세 이하 아동학대 사건임을 고려해 사건을 대구경찰청으로 넘겼다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 경위를 추가로 조사할 방침이다.