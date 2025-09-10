감사원 새 사무총장에 정상우

최재해 감사원장은 9일 신임 감사원 사무총장에 정상우 공직감찰본부장을 임명 제청했다고 밝혔다.



정 신임 총장은 1968년생으로, 전주 상산고와 서울대 경제학과를 졸업했다. 1992년 행정고시 36회로 공직에 입문한 정 총장은 1998년 감사원에 전입한 이래 공직감찰본부장, 감사교육원장, 산업금융감사국장, 국토해양감사국장, 해양지원실장, 재정경제감사국 제1과장 등 요직을 두루 거쳤다.



감사원은 “특히 2013년 전략과제감사단 제1과장 재직 시 ‘공공정보 공유 및 개방 실태’ 감사를 지휘해 공공기관 간 정보공유를 통해 1000억원 이상의 세원을 발굴하고, 실종자 144명이 가족과 재회할 수 있도록 했다”고 강조했다.