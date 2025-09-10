대중문화교류위원장에 박진영… “K팝 기회 살릴 것”

대통령 직속 기구 신설 내정

문체부 장관 함께 공동 운영

중앙선관위원 위철환 변호사

국민통합위원장 이석연 지명

국가건축정책위원장 김진애



조성주, 인사수석비서관 내정

대통령실 직제 개편도 예정

이재명 대통령은 9일 대통령 직속 기구로 대중문화교류위원회를 신설하고, 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서를 공동위원장으로 내정했다. 중앙선거관리위원 후보자로 위철환 변호사를 지명하고, 대통령 직속 국민통합위원회 위원장으로는 이석연 전 법제처장을 지명했다.

강훈식 비서실장이 9일 서울 용산 대통령실 청사에서 인선 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

강훈식 대통령 비서실장은 이날 브리핑에서 박 대표 내정 사실을 발표하며 “박 대표는 한국을 대표하는 가수 중 한 명으로 K팝 세계화를 위해 노력해 왔다”며 “전 세계인들이 우리 대중문화를 더 많이 즐기고, 우리 역시 외국의 다양한 문화를 접하면서 문화가 꽃피는 대한민국을 만드는 데 기여할 것”이라고 인선 배경을 설명했다.

박진영(왼쪽부터), 위철환, 이석연

강 실장은 또 “이번 인선은 최근 ‘K팝 데몬 헌터스’ 등의 인기가 높아지는 상황과 맞물려 ‘이런 시점에 도대체 대한민국 정부는 무엇을 하고 있느냐’는 세계인의 궁금증에 대한 화답이기도 하다”고 덧붙였다. 박 대표는 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 공동위원장을 맡게 된다.

박 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “정부 일을 맡는다는 게 엔터테인먼트 업계 종사자로서는 여러 면에서 너무나 부담스럽고 걱정스러운 일이라 많은 고민을 했지만, 지금 K팝이 너무나도 특별한 기회를 맞이했고 이 기회를 꼭 잘 살려야만 한다는 생각에 결심하게 됐다”고 밝혔다.

그는 “2003년 무작정 미국으로 건너가 미국 음반사들에 우리 가수들의 홍보자료를 돌릴 때, 2009년 원더걸스가 한국 가수 처음으로 빌보드 핫 100 차트에 진입했을 때, 그리고 지금 이 순간도 제 꿈은 똑같다. K팝이 전 세계에서 사랑받는 것”이라고 강조했다. 이어 “현장에서 일하면서 제도적 지원이 있었으면 좋겠다고 생각됐던 부분들을 잘 정리해서 실효적인 지원이 갈 수 있도록 하고, 후배 아티스트들이 더 좋은 기회를 많이 얻을 수 있도록 열심히 노력하겠다”고 포부도 밝혔다.

김경협(왼쪽부터), 임채원, 김용석

중앙선거관리위원으로 지명된 위 후보자는 대한변호사협회 최초의 직선제 회장을 지낸 30여년 경력의 법조인으로, 이 대통령과 사법시험·사법연수원 동기로 친분이 두터운 것으로 알려졌다. 강 실장은 “선거를 부정하는 무차별적인 음모론으로부터 민주적 절차를 보호하고 국민에게 신뢰받는 선관위를 만들어갈 적임자”라고 평가했다.

강 실장은 부총리급인 국민통합위원장으로 지명된 이 위원장에 대해 “이명박정부에서 법제처장을 역임한 법조인”이라며 “모든 국민을 아우르겠다는 대통령의 뜻에 따라 국민을 하나로 모으고, 사회갈등을 치유하는 역할을 할 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 또 장관급인 국가건축정책위원장으로는 민주당 출신 김진애 전 의원을 선임했다. 김 위원장은 서울대 건축과를 졸업하고, 미국 매사추세츠공과대학(MIT) 도시계획 박사 학위를 받았다. 서울시 건축위원, 행정중심복합도시건설 추진위원과 국회 국토교통위원 등을 지냈다.

김진애(왼쪽부터), 조성주, 정구창

강 실장은 이날 브리핑에서 조성주 한국법령정보원장을 인사수석비서관으로 내정했다고 발표했다. 대통령실은 조 수석의 임명을 계기로 대통령실 직제 개편도 할 예정이다. 이 대통령 취임 100일을 앞두고 인사 검증 시스템을 강화하려는 의도로 풀이된다.

이 대통령은 이날 차관급 인사도 단행했다.

여성가족부 차관에는 정구창 전 여가부 기획조정실장이 임명됐다. 재외동포청장에는 더불어민주당에서 3선 의원을 지낸 김경협 전 의원이 발탁됐다. 국가공무원인재개발원장에는 임채원 경희대 인류사회재건연구원 자문위원이, 대도시권광역교통위원장에는 김용석 의정부도시공사 사장이 각각 임명됐다.