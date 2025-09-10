종로 일대서 K건축문화 ‘한눈에’

21일까지 ‘서울성:다층도시’ 주제

시, 6개 전시·체험 프로그램 마련

서울시가 9일부터 21일까지 종로구 일대에서 ‘서울성(Seoul-ness): 다층도시(Multi-Layered City)’를 주제로 서울건축문화제를 연다.



시에 따르면 제17회 서울건축문화제에선 ‘올해의 건축상 수상작 기획전’을 비롯해 6개 전시가 진행된다. ‘건축가의 책장’을 콘셉트로 한 모형과 건축학과 학생들이 참여한 ‘제14회 대학생건축과연합(UAUS) 파빌리온 전시’ 축소 모형, 건축조각을 통해 과거와 현재를 잇는 ‘CLOUD(신흥시장)’, 국형걸 총감독 주제전, 서울시 주거안심동행 민관협력 사업 전시, ‘건축산책’ 공모전 수상작 등을 만날 수 있다.



시민이 참여할 수 있는 체험 프로그램도 마련됐다. ‘건축문화투어’에서는 올해 건축상 수상작을 건축가 해설과 함께 둘러볼 수 있고 ‘오픈오피스’에서는 건축가의 실제 작업 공간을 체험할 수 있다. 건축상 수상자가 시민에게 직접 작품을 설명하는 ‘오픈클래스’, 국 총감독과 함께하는 토크 콘서트도 열린다.



오세훈 서울시장은 이날 종로구 가회동 푸투라서울에서 열린 개막식에서 “서울건축문화제가 서울을 넘어 세계와 K건축문화를 나누는 축제가 되길 바라며 건축가의 도전이 빛날 수 있도록 서울시가 더 힘껏 뒷받침하겠다”고 밝혔다.