“얇긴 한데 ‘신호등’이”…애플, 아이폰17 에어 공개 ‘두께 5.6mm’

아이폰 가운데 가장 얇은 모델이 9일(현지시간) 베일을 벗었다.

애플은 이날 본사가 있는 미 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플 파크 내 스티브 잡스 시어터에서 연례 신제품 공개 행사를 열고 최신 스마트폰 시리즈 아이폰17 라인업 등 신제품을 공개했다.

아이폰 17 에어ⓒ애플 홈페이지

아이폰 시리즈는 그동안 기본 모델과 플러스, 고급 모델인 프로와 프로 맥스의 4가지 라인업으로 구성됐다. 올해는 플러스 모델을 대신해 '아이폰 에어'라는 새로운 모델이 선보였다.

'아이폰 에어'는 역대 아이폰 중 가장 얇은 모델로, 두께 5.6㎜의 초슬림형이다. 전작인 아이폰16 시리즈 플러스 모델의 7.8㎜보다 2㎜ 이상 얇아졌다.

지난 5월 삼성전자가 출시한 갤럭시 S25 엣지(두께 5.8㎜·무게 163ｇ)보다 얇다. 애플은 '아이폰 에어' 무게는 공식적으로 밝히지 않았다. 한 관계자는 무게는 165g이라고 전했다.

역대 가장 얇은 애플 스마트폰 '아이폰 에어'. 연합뉴스

애플은 '아이폰 에어'가 가장 슬림하지만, 이전의 다른 아이폰 모델보다 견고한 내구성을 자랑한다고 설명했다.

우주선에 사용되는 5등급의 티타늄 프레임에 전면 커버는 애플이 설계한 새로운 코팅으로 마감 처리됐다. 이에 3배 더 향상된 긁힘 방지 성능과 이전 모델 대비 4배 더 강력한 깨짐 방지 성능을 갖췄다고 애플은 강조했다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 "아이폰 에어는 그 어떤 제품과도 비교가 불가하다"며 "게임 체인저가 될 것"이라고 말했다.

'아이폰 에어'. 연합뉴스

카메라는 기존에 장착됐던 광각과 초광각 2개에서 1개로 줄어들었지만, 자동으로 프레임을 넓혀서 향상된 사진과 동영상 경험을 제공하는 새로운 '센터 스테이지'(Center Stage) 전면 카메라가 적용됐다.

애플은 "풍경이 나오도록 셀피를 찍을 때도 더 이상 아이폰을 돌릴 필요가 없다"며 "이제 아이폰을 세로로 든 상태에서 세로 모드는 물론, 가로 모드로도 사진과 동영상을 촬영할 수 있다"고 설명했다.

아이폰17 기본 모델은 디스플레이가 기존 6.1인치에서 프로와 같은 6.3인치로 커졌고, 전면 카메라의 화소는 기존 두 배인 2400만 화소로 늘어났다.

고급 모델인 아이폰17 프로와 프로 맥스는 후면 카메라 부분의 디자인이 기능적으로 바뀌었다. 카메라가 있던 후면 왼쪽 윗부분이 직사각형으로 커졌다.

애플은 이 같은 디자인이 "내부 부품을 위한 추가 공간을 확보해줘 더욱 큰 배터리를 장착할 수 있게 되고, 열 방출 효율과 성능이 향상된다"고 설명했다.

또 전면과 후면에는 고해상도 센서가 장착돼 마치 프로 렌즈 8개를 주머니에 넣고 다니는 것과 같은 성능을 누릴 수 있다고 애플은 덧붙였다.

아이폰17 기본 모델은 전작과 같이 799달러(256GB)부터, 아이폰 에어는 999달러(256GB)부터 시작한다. 프로는 1099달러(256GB), 프로맥스는 1199달러(256GB)부터 시작한다.