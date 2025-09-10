아기 울 때, 엄마의 ‘반응 속도’보다 중요한 것

엄마의 반응 속도보다 달래는 방식이 아기의 정서 회복에 더 큰 영향을 준다는 연구 결과가 나왔다.게티이미지뱅크

아기가 울 때 엄마가 보이는 반응은 초기 정서 발달의 핵심 요소로 꼽힌다. 흔히 “빨리 달래야 한다”는 통념이 자리 잡고 있지만, 실제로는 속도보다 달래는 ‘방식’이 더 중요하다는 연구 결과가 나왔다.

영국 더럼대 자나 클레이 교수와 독일 라이프니츠 교육연구·정보연구소 카를로 프레덴 박사 연구팀은 영국 도시와 우간다 농촌의 엄마·아기 82쌍을 대상으로 일상 속 상호작용을 분석한 결과를 8일 미국심리학회 학술지 발달 심리학(Developmental Psychology)에 발표했다.

연구팀은 “영국 엄마들은 아기가 울면 즉각 반응했지만, 오히려 우간다 엄마들이 느긋하게 반응하며 신체 접촉 중심으로 달랬을 때 아기들의 회복 속도가 더 빨랐다”고 밝혔다.

실제 영상 분석 결과, 영국 엄마들은 아기가 생후 3개월일 때는 모유 수유 같은 신체 접촉을 주로 사용했으나 이후에는 말로 달래는 방식이 늘어났다. 반면 우간다 엄마들은 아기 나이와 관계없이 모유 수유 등 신체적 접촉을 지속적으로 활용했다.

결과는 의외였다. 빠르게 반응한 영국 아기들보다, 반응은 느려도 신체적 달래기에 의존한 우간다 아기들이 더 빨리 진정하는 모습을 보였다.

연구팀은 “반응의 속도 자체보다, 어떤 방식으로 달래느냐가 아기의 감정 조절 능력에 더 깊은 영향을 줄 수 있음을 보여준다”고 설명했다.

논문 제1 저자인 프레덴 박사는 “이번 연구는 ‘빨리 달래는 것’만이 정답이 아님을 시사한다”며 “서구에서 통용되는 ‘최적 양육’ 개념이 다른 문화권에서는 그대로 적용되지 않을 수 있다”고 강조했다.