조혜련, 유방암 투병 박미선 근황 전했다 "에너지 많이 줘야"

사진=조혜련 SNS

개그우먼 조혜련이 건강 문제로 활동을 중단한 박미선의 근황을 전했다.

조혜련은 지난 9일 유튜브 채널 '롤링썬더'에서 "어제 미선 언니와 통화했는데, 코너 '신여성'을 봤나 보다. 지금 시간이 많으니까. 원래 그 언니랑 (이경실과) 셋이 하려다가 네(이선민)가 꿰찬 것"이라며 말문은 열었다.

이어 조혜련은 "미선 언니가 '이경실 언니 변했다'고 하더라. 옛날에 경실 언니는 더 세고 독했다면 지금은 재미있는데 뭔가를 아우르는 것 같다고 했다"고 털어놨다.

그러면서 "이걸 하면서 언니 진가를 알게 된 것 같다. 언니가 동태처럼 누워서 웃는 걸 보고 웃겼다고 하더라"면서 "우리가 미선 언니한테 에너지 많이 줘야 한다. 얼마나 잘한 일이야"라고 했다.

이선민은 "미선 선배님 제가 자리를 꿰차서 죄송하다"고 전했다. 조혜련은 "아니야. 넌 좀 싸게 들어왔잖아"라며 농담했고, 이경실은 "미선이 나오면 나가면 되지"라고 했다. 이선민이 "제 출연료를 알고 있는 거냐"고 묻자, 조혜련은 "네가 나보다 더 받았겠니. 나도 말도 안 되는 가격을 받았는데"라고 너스레를 떨었다.

박미선은 올해 초 유방암 초기 진단을 받고 활동을 중단했다. 조기 발견해 방사선과 약물치료만으로 완치 가능성이 높은 것으로 전해졌다. 당시 남편인 개그맨 이봉원과 JTBC '대결! 팽봉팽봉'에 출연할 예정이었으나, 해외 촬영 15일 전 하차했다.

소속사 큐브엔터테인먼트는 지난달 22일 "개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나, 건강상 이유로 휴식기를 갖고 있다"고 했다.