8월 취업자 16만6천명 증가…청년층 고용 20만명대 줄어

고령층 일자리 확대…제조 14개월·건설 16개월째 감소

취업자수가 3개월째 10만명대 증가폭을 이어갔다.



60세 이상 고령층 일자리가 40만명대 늘었지만, 15~29세 청년층 취업자는 20만명대 감소했다. 제조업과 건설업의 고용부진도 이어졌다.



통계청이 10일 발표한 '8월 고용동향'에 따르면, 지난달 취업자는 2천896만7천명으로 1년 전보다 16만6천명 늘었다.



3개월 연속 10만명대 증가폭이면서 6월 18만3천명, 7월 17만1천명보다 소폭 둔화한 수치다. 지난 5월(24만5천명) 20만명선을 웃돈 것을 제외하면 올해 들어 매달 10만명대에서 맴돌고 있는 것이기도 하다.



산업별로 보면, 제조업과 건설업 '고용 한파'가 이어졌다.



제조업 취업자는 6만1천명 줄면서 14개월째 감소했다. 건설업 취업자 또한 13만2천명 줄면서 16개월 연속 감소세를 이어갔다.



국내 건설업황 부진이 쉽게 해소되지 않고 있는 데다, 대외적으로 미국발 관세 악재가 지속하는 흐름을 고려하면 제조업과 건설업 고용이 나아질 조짐은 보이지 않는 상황이다.



연령별로는 60세 이상 취업자가 40만1천명 늘었지만, 15~29세 청년층에서는 21만9천명 줄었다. 40대(7만3천명)와 50대(3만8천명) 고용도 감소했다.



고용률에서도 청년층은 16개월째 하락했다. 노년층을 중심으로 전체 고용률이 고공행진 하는 것과는 대조적이다.



특히 일도 구직 활동도 하지 않는 '쉬었음' 규모에서는 30대가 32만8천명으로 8월 기준 역대 최대 규모를 기록했다.



통계청 공미숙 사회통계국장은 브리핑에서 "최근 경력직 선호가 강화되고 수시 채용으로 가면서 청년층에 불리하게 작용하고 있다"고 해석했다.

