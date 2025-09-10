KT 소액결제 피해, 초소형 기지국 악용 정황… 조사 전국 확대

9일 한 시민이 서울 kt 판매점 앞을 지나고 있다. kt 가입자들의 집단 소액결제 피해가 발생한 가운데 이번 사건이 결제 카드 정보 도난 등 2차 피해로 이어질 수 있다는 전문가 경고가 나왔다. 연합뉴스

서울 서남권과 경기·인천 지역 KT[030200] 이용자들이 당한 무단 소액결제 피해가 해커가 설치한 불법 초소형 기지국 때문인 것으로 드러났다. 조사당국은 피해 규모가 알려진 지역을 넘어 확산할 가능성이 크다고 보고 조사 범위를 확대하고 있다.

10일 과학기술정보통신부에 따르면, 민관 합동 조사단은 지난 8일 KT의 사이버 침해 신고를 접수한 뒤 불법 초소형 기지국(펨토셀·펨토 AP)이 KT 통신망에 접속한 사실을 확인했다. 과기정통부는 불법 기지국이 다른 지역에서도 활용됐을 가능성이 있다며 KT에 즉각적인 차단 대책을 요구했다.

KT는 조사단 요구에 따라 같은 날 오전 9시부터 신규 초소형 기지국의 통신망 접속을 전면 제한했다. 기존 운영 중인 기지국 가운데 해커가 설치한 불법 기지국이나 다른 추가 기지국은 없다고 설명했다.

문제의 장비로 추정되는 ‘펨토셀’은 반경 10m 내 통신을 제공하는 가정·소규모 사무실용 초소형, 저전력 기지국이다. 본래는 데이터 분산과 음영지역 해소를 위해 쓰이지만, 이번 사건에선 범행 수단으로 악용됐다. KT는 과거 2013년 세계 최초로 광대역 LTE 홈 펨토셀을 개발해 상용화한 바 있다.

과기정통부는 해커가 불법 기지국을 통해 정보를 탈취했는지, 또 어떤 방식으로 무단 소액결제를 실행했는지에 대해 정밀 조사를 진행 중이다. 아울러 이번 사건 내용을 다른 통신사와도 공유해 유사 피해를 막고, 불법 기지국 외 다른 침해 요인까지 면밀히 조사할 방침이다.