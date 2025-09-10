선미, 박진영 손절설에 "첫 연애때 딱 한번"

유튜브 채널 ‘TEO 테오’ 화면 캡처

그룹 원더걸스 출신 가수 선미가 박진영 손절설을 해명했다.

선미는 9일 유튜브 채널 ‘TEO 테오’를 통해 공개된 ‘모태솔로는 아니지만 연애는 하고 싶어’라는 영상에서 "연애와 이별을 하면 엄청난 노래가 나온다. 그러면 박진영 PD님이 '너 또 그런 사람 만났어?'라면서 가만 안 둘 것 같다"고 말했다.

그러면서 "정말 해명하고 싶었다. (박진영이 손절한 적은) 진짜 딱 한 번이다. 첫 연애였고 그 한 사람으로 끝이었다. 정말 딱 한 번인데, 쇼츠로 돌더라. 첫 연애는 그럴 수 있지 않느냐. 그 후로는 전혀 그렇지 않았다"고 털어놨다.

박진영은 2020년 MBC TV '라디오스타'에서 선미와 절교를 언급했다. 그는 "선미가 어릴 때 아버지를 여의고 동생들을 돌봤다. 모성애가 남자 쪽으로 향하는 것 같더라. 내가 말렸는데도 안 들어서 안 보겠다고 했다"고 밝혔다.

이날 선미는 "올해 서른 네 살이다. 내 연애 경험은 다섯 손가락도 남는다. 연애를 해야 되는데, 끌리는 얼굴형이 있다. 한국에 잘 없다. 맷 데이먼"이라며 "마음이 건강하고 건전한 사람이었으면 좋겠다. 난 연애할 때 원래 알던 사람이거나, 상대방이 먼저 표현했다"고 돌아봤다.

이어 "내가 좋아하면 먼저 고백해야 한다. 일단 눈치챌 수 있게 한다. 좋은 티를 숨기지 않는다"며 "원래 연락을 잘하는 타입이 아닌데, 나랑 계속 연락이 유지된다는 건 내 마음을 다 내준 거다. 만약 나랑 연락할 분이 있다면, 내가 좋아한다는 신호"라고 했다.