지난해 학교폭력 가해자 2만명 넘어…3년 새 2배 가까이 증가

학폭 가해자 3년새 2배 가까이 증가

수도권 집중…폭행·상해 가장 많아

“중장기 학폭 근절대책 마련해야”

학교폭력 관련 사진. 게티이미지뱅크

지난해 학교폭력 가해자 수가 2만명을 넘어선 것으로 확인됐다.

10일 더불어민주당 한병도 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 학교폭력 검거자 수는 2만722명이었다. 학교폭력 가해자 수는 지난 2021년 1만1968명에서 2022년 1만4438명, 2023년 1만 5436명으로 매년 증가했으며, 올해 상반기까지도 지난해 동기 대비 약 2000명 늘어난 1만1023명이 입건됐다.

범죄 유형별로는 폭행·상해가 2021년 6000명에서 2024년 9726명으로 3년 새 3726명(62.1%) 늘었고, 같은 기간 성폭력도 2879명에서 5076명으로 증가했다. 모욕·명예훼손(958명→2154명)과 공갈(935명→1700명)도 각각 큰 폭으로 상승했다.

지난해 기준 지방청별 학교폭력 검거자는 학령인구가 비교적 많은 경기남부청(3746명)이 최다를 기록했다. 이어 서울청(2848명), 경기북부청(1619명), 인천청(1518명), 부산청(1413명), 경남청(1156명), 대구청(1121명) 등의 순이었다.

117학교폭력신고센터에 접수된 학교폭력 관련 신고접수 건수도 2021년 3만7845건에서 2022년 4만3013건, 2023년 4만3629건, 2024년 4만9057건으로 3년 사이 1만건 넘게 증가한 것으로 확인됐다.

한 의원은 “최근 학교폭력 범죄 발생 빈도가 증가 추세에 있고, 그 행위 양태도 지능화되고 있어 우려가 크다”며 “경찰청은 학교전담경찰관(SPO)을 중심으로 학교폭력 예방과 피해자 보호에 역량을 집중하는 한편, 교육부·여성가족부 등 유관 기관과 협력해 중장기 학폭 근절 대책도 촘촘히 마련해야 한다”고 강조했다.