기업 임원 100명 중 8명은 ‘여성’…조금씩 열리는 유리천장

국내 376개 기업 다양성 지수 조사 결과

남성 대비 여성 급여, 처음 70% 넘겨

'남성 중심' 현대차도 '다양성' 기업 선정

국내 주요 기업의 여성임원 비중이 처음으로 8%를 넘어섰다. 여성 평균급여도 남성의 70%를 돌파했다.

사진=게티이미지뱅크



기업분석기관 리더스인덱스는 사단법인 위민인이노베이션과 함께 진행한 ‘2025년 다양성 지수’ 조사에서 이같은 결과가 나타났다고 10일 밝혔다. 이번 조사는 국내 500대 기업 중 사업보고서를 제출한 376개사를 대상으로 남성 대비 여성의 고용, 근속, 급여, 임원, 등기임원, 고위임원 등 6개 항목을 합산해 산출했다.

다양성 지수는 3년 연속 점수가 오르며 개선세를 보였다. 2023년 55.2점, 지난해 56점, 올해는 57점을 기록했다.

2024 기준 여성임원은 1221명으로 전년보다 108명 증가했다. 같은 기간 남성임원은 1만 4085명에서 1만 3889명으로 196명 줄어들었다.

전체 임원에서 여성이 차지하는 비중은 2022년 6.8%(915명), 2023년 7.9%(1113명)에서 지난해 기준으로 8.8%(1221명)으로 늘어났다. 여전히 남성 인원이 90% 이상을 차지하고 있지만, 여성 임원비율이 처음으로 8%대를 기록했다는 점에서 의미가 있다고 리더스인덱스는 밝혔다.

남녀 근로자의 급여 격차도 줄었다. 지난해 여성 근로자의 평균 급여는 7880만원으로 남성 평균 급여인 1억 1110만원의 71%를 기록했다. 2023년에는 남성의 68.5% 수준이었다. 이는 2020년 다양성 지수 평가 시작 이래 처음으로 70%를 넘어선 기록이다.

업종별로는 제약, 은행, 통신, 서비스, 생활용품 순으로 다양성 지수 평균 점수가 높았다. 반면 건설, 조선·기계·설비, 에너지, 자동차부품 등의 업종은 여전히 낮은 수준에 머물렀다.



올해 다양성 지수 우수기업으로는 9개 업종에서 △매일유업 △영원무역 △삼성물산 △애경케미칼 △SK이노베이션 △유한양행 △크래프톤 △SC제일은행 △NH투자증권 △현대자동차 등 총 10개 사가 선정됐다.

리더스인덱스 관계자는 “남성 중심 문화가 상대적으로 강한 기업으로 꼽혀온 현대자동차와 SK이노베이션에서 새로 이름이 올린 점이 주목된다”고 밝혔다.