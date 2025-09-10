고무보트 타고 제주 밀입국 중국인 2명 추가 검거…3명 추적 중

“수사망 좁혀오자 처벌 두려워 자수”

“브로커에게 30만 위안씩 주고 돈 벌러 왔다”

보트 감식 결과 대공·밀수 혐의 없어

중국에서 고무보트를 타고 제주로 밀입국한 중국인 2명이 추가로 붙잡혔다.

제주해양경찰청은 지난 9일 오후 6시 10분쯤 제주시 연동에 있는 한 주택과 인근 노상에서 30대 중국인 A씨와 조력자 30대 여성 B씨를 검거했다고 10일 밝혔다.

지난 9일 제주시 연동에서 검거된 밀입국 중국인. 제주해양경찰서 제공

A씨는 지난 7일 오후 중국 남동부 장쑤성 난퉁시에서 다른 중국인 5명과 함께 90마력 엔진이 설치된 고무보트를 타고 8일 새벽 제주시 한경면 용수리 해안을 통해 밀입국했다.

또 함께 밀입국한 30대 중국인 C씨가 10일 오전 9시 30분쯤 서귀포경찰서를 찾아가 자수했다.

C씨는 경찰의 수사망이 좁혀오자 처벌이 두려워 자수했다고 진술한 것으로 알려졌다.

앞서 밀입국한 40대 중국인 D씨가 지난 8일 오후 6시 30분쯤 서귀포시의 한 모텔에서 경찰에 검거된 바 있다.

D씨는 자신을 포함한 중국인 6명이 함께 고무보트를 타고 밀입국했으며, 서로 모르는 사이로 돈을 벌기 위해 중국인 브로커를 통해 밀입국한 후 뿔뿔이 흩어졌다고 경찰에 진술했다.

제주 해안서 발견된 보트. 독자 제공

이들은 중국인 브로커에게 각각 30만위안(한화 약 585만원)씩을 건넨 것으로 알려졌다.

해경은 이날부터 사건을 전담하기로 하고, 밀입국한 나머지 3명의 중국인을 쫓고 있다. 이들 중 1명이 보트를 조종한 것으로 보고 있다.

제주해경청은 “밀입국한 중국인을 신속히 검거하기 위해 수사본부를 운영하고 있다”며 “수사인력을 총 동원해 나머지 피의자 검거를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

제주 해안서 발견된 정체불명의 보트. 독자 제공

앞서 제주 해경은 8일 오전 7시 56분쯤 제주시 한경면 용수리 해녀탈의장 인근에서 미확인 고무보트가 있다는 주민 신고를 접수했다.

제주해양경찰서 소속 경찰관들이 현장 확인한 결과 위성항법장치와 90마력 엔진이 설치된 고무보트에는 용량이 다른 유류통 12개와 구명조끼 6벌, 포장지에 중국어가 표기된 빵을 비롯한 비상식량, 낚싯대 등이 있는 것을 확인했다.

해경과 육경, 군 당국이 함께 조사에 나선 결과 간첩활동 등 대공 용의점은 없는 것으로 확인했다. 보트 감식 결과 지문이 발견되지 않았고 마약 밀수 정황은 없는 것으로 나타났다.