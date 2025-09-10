맛과 향에 ‘엄지 척’…안동 전통주 월영교서 만나요

안동전통주박람회 12~14일 개최

종가 가양주와 시판 술 다양

핑거푸드와 즐기는 달빛주담 운영

안동전통주박람회가 12~14일 경북 안동시 월영교 일원에서 열린다.

10일 시에 따르면 박람회는 농암종택과 학봉종택, 노송정 등 경북 11개 종가 가양주를 비롯해 안동소주와 옹천막걸리, 안동맥주 등 총 27개 기업의 술이 출품된다.

안동소주. 안동시 제공

첫날 관풍정 특설무대에서는 뉴질랜드와 베트남 등 해외 주류 바이어가 참석해 전통주 수출 및 공동 홍보를 위한 업무협약을 체결한다. 뉴질랜드 주류 독점 유통업체 핸콕스는 박람회에 맞춰 안동 지역 주류 업체들과 수출 협의를 진행한다.

박람회는 인지도가 높은 안동소주 뿐만 아니라 지역 종가 전통 술도 선보여 문화유산을 체험할 수 있다. 현장에서 술을 구매해 콜키지로 간단한 핑거푸드와 함께 즐길 수 있는 전통주 달빛주담도 운영한다.

여기에 그동안 전통주 박람회에서 전통주 칵테일 경연대회를 통해 수상했던 전통주 칵테일도 구입해 맛볼 수 있다.

시 관계자는 “안동전통주박람회에서는 귀한 손님을 대접하는 마음이 담긴 안동의 술을 만날 수 있다”며 “전통주 수출 기반을 구축할 수 있는 의미 있는 시간이 될 것으로 기대한다”고 말했다.