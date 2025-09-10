BPA, 5대 비위 근절 종합대책 수립

부산항만공사(BPA)는 임직원의 청렴성과 윤리의식을 강화하고, 건전하고 건강한 조직문화를 확립하기 위해 ‘BPA 5대 비위 근절 종합대책’을 수립했다고 10일 밝혔다.

이번 대책은 정부의 3대 비위(갑질, 성비위, 직장 내 괴롭힘)와 함께 사회적 경각심이 높은 음주운전과 금품수수 행위를 자체 5대 비위로 정하고, 이를 근절하기 위해 사전예방 인프라와 피해신고 시스템 강화, 피해자 보호 지원까지 단계별 종합대책을 마련해 5대 비위 제로화를 위한 예방 중심의 조직문화를 조성하기 위한 것이다.

부산항만공사가 마련한 5대 비위 근절 홍보자료. 부산항만공사 제공

BPA는 ‘올바른 행동으로 밝게 빛나는 BPA’라는 슬로건 아래 5대 비위 대응 핵심가치 ‘RIGHT(Respect(존중), Integrity(청렴), Gender Respect(성평등), Harmony(조화), Temperance(절재)’를 선정하고, 각 비위 행위에 대해 캠페인 및 교육 등 맞춤형 예방활동을 전개할 계획이다.

송상근 BPA 사장은 “이번 대책 마련을 통해 조직기강 확립과 일탈행위에 대한 일벌백계 의지를 다시 한 번 확고히 하고, 청렴이 뿌리내린 조직문화를 구현함으로써 국민이 신뢰하는 BPA가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.