오픈AI, ‘영리화 전환 걸림돌’ 캘리포니아주 규제에 본사 이전 하나

챗GPT 개발서 오픈AI가 영리사업을 위한 구조 개편을 규제하는 캘리포니아 주정부를 피해 본사를 이전하는 방안을 논의했다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 9일(현지시간) 보도했다.

WSJ은 오픈AI 경영진이 지난해 말 처음 구조 개편 계획을 발표했을 때 지역사회 및 단체들의 강한 반발을 예상하지 못했으며, 특히 최근 몇 달간 캘리포니아주 법무장관의 조사 결과가 이들의 우려를 키우고 있다고 보도했다.

사진=로이터연합뉴스

이에 오픈AI는 캘리포니아주 법무장관이 구조 개편을 어렵게 만들 경우 최후의 수단으로 캘리포니아를 떠나는 안을 논의해 왔다고 WSJ가 소식통들을 인용해 전했다.

오픈AI는 캘리포니아주에 본사를 두고 있으며, 법인 등록지는 델라웨어주다. 만약 오픈AI가 사업 구조를 개편하려면 두 주의 감독과 승인을 받아야 한다.

다만 오픈AI 측은 본사 이전 계획에 대해 부인하면서 “우리는 캘리포니아주·델라웨어주 법무장관실과 계속 건설적으로 협력하고 있다”고 밝혔다.

또 WSJ는 오픈AI가 주 정부의 지지를 확보하기 위해 최근 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사와 가까운 관계인 라폰자 버틀러 전 연방 상원의원을 포함한 자문위원들을 고용했다고 보도했다.

또 오픈AI는 주 전역의 시민사회 단체들과 의견 수렴을 위한 회의를 열었고, 비영리·지역사회 단체 지원을 위해 5000만달러(약 694억원)를 지출하겠다는 약속을 했다고 매체는 전했다.

하지만 캘리포니아의 최대 노동조합 연대체인 캘리포니아노조연맹의 로레나 곤살레스 회장은 오픈AI 구조 개편에 규제가 필요하다고 밝혔다. 곤살레스 회장은 “우리는 그들이 비영리 지위로 혜택을 받았으며, 이제 막대한 수익을 창출할 것이므로 그 돈은 원래 돌아갈 사람들에게 환원되어야 한다는 입장을 분명히 해왔다”고 말했다.

앞서 롭 본타 캘리포니아주 법무장관과 캐슬린 제닝스 델라웨어주 법무장관은 지난주 초 오픈AI 측에 공식 서한을 보내 챗GPT가 아동과 청소년에게 미칠 위험성에 대해 “어떠한 안전장치가 있었더라도 작동하지 않았다”며 우려를 표명했다.