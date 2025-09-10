KT, 불법 기지국 인지하고도 국회엔 “이상 없다” 보고

과기정통부에는 불법 초소형 기지국 통신망 접속 언급

불법 기지국 인지하고도 국회애 “이상정황 없다” 보고

첫 피해신고 후 열흘간 공지 없어…125명 피해 발생

서울의 한 KT대리점. 뉴시스

KT가 최근 발생한 소액결제 사기 피해와 관련해 불법 초소형 기지국(일명 ‘유령 기지국’) 침해 가능성을 이미 인지하고도 국회 보고에서는 “이상 정황이 없다”는 취지로 허위 보고한 것으로 드러났다.

10일 더불어민주당 이정헌 의원실에 따르면 KT 관계자들은 전날 오후 이 의원실을 방문해 이번 소액결제 사건과 관련해 자체적으로 조사한 내용과 경찰 수사 상황 등을 종합한 보고서를 제출했다.

KT 자체 확인 사항 항목에 “유심 이상 기기 변경이나 복제폰 등의 정황은 없는 것으로 파악 중”이라며 “결제 내역 확인 결과 대부분 환금 가능한 상품권 사이트 결제이며, 부정결제 의심 건 중 인증 수단은 대부분 ARS 인증”이라고 설명했다.

그러면서 “서비스 이용 기록, 접속 로그, 착발신 내역 등을 조사한 결과 현재까지 확실한 이상 정황이 파악되지 않아 다각도로 조사를 진행하는 중”이라고 덧붙였다.

KT의 설명은 현재까지 드러난 상황과는 다소 배치된다. 과학기술정보통신부(과기정통부)가 배포한 설명 자료에 따르면 KT는 지난 8일 과기정통부의 현장 방문 당시 소액결제 사기 사건의 원인 중 하나로 ‘불법 초소형 기지국’의 통신망 접속을 거론했다.

이에 과기정통부가 불법 기지국이 다른 장소에서도 접근할 수 있다는 가능성을 파악하고 대책을 요구하자 KT는 9일 오전 9시부터 신규 초소형 기지국의 통신망 접속을 전면 제한했다. KT가 유력한 원인을 파악하고 이에 대한 조치까지 취한 뒤에도 정작 국회에는 “이상 정황 없다”고 보고했다는 지적이 나온다.

KT의 늑장 대응 역시 도마에 올랐다.

경찰에 따르면 본인도 모르는 사이에 휴대전화 소액결제가 이뤄졌다는 내용의 신고는 지난달 27일 처음 발생했다. 그러나 KT는 최초 신고 접수 열흘 만인 지난 6일에서야 홈페이지에서 관련 내용을 공지했다.

그 사이 피해자는 125명, 피해액은 8000만원을 넘어섰다. 앞서 SK텔레콤이 사이버 침해 사고 인지 후 나흘 만에 관련 내용을 공개한 것과 비교하면 KT의 대응은 지나치게 늦었다는 비판이 제기된다.

과기정통부는 “해커가 불법 초소형 기지국을 활용하여 정보를 탈취했는지 여부 및 어떤 방식으로 무단 소액결제가 이루어졌는지에 대해 정밀 조사를 진행하고 있다”며 “다른 통신사에도 동일한 조치를 취하도록 하는 한편 민관합동조사단을 통해 불법 기지국 외 다른 가능한 침해 사고 원인에 대해서도 심도 있게 조사할 계획”이라고 말했다.

이정헌 의원은 “SK텔레콤 사태처럼 국가 기간 통신망에 큰 구멍이 난 심각한 사건인데 KT는 문제를 국민께 투명하게 공개하지 않고 위기 모면에만 급급하다”면서 “KT는 정보를 제대로 공개하고 보다 적극적인 자세로 문제 해결에 협조해야 한다”고 촉구했다.