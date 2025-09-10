전북 14개 시군, 중앙부처와 ‘상생 자매결연’… 지역경제 활력 모색

전북 지방자치단체가 중앙부처와의 ‘상생 자매결연’을 통해 지역경제 활력 찾기에 나섰다. 도내 14개 시군 모두 중앙부처와 1대1 매칭을 완료하고 관광 교류, 특산품 판매, 기부 확산 등 다양한 협력 사업을 추진한다.

10일 전북도에 따르면 행정안전부 주관으로 지난달부터 추진 중인 ‘지방 살리기 상생 자매결연’ 사업에 전북은 14개 시군 전체가 포함됐다. 이 사업은 비수도권 기초지자체와 중앙부처, 공공기관, 민간기업이 협업해 지방 발전을 도모하는 범부처 공동 프로젝트로, 전국 141개 지자체를 대상으로 한다.

전북특별자치도청 전경

전북 지역 자매결연 현황을 보면 전주시는 특허청, 익산시는 법제처, 군산시는 해양수산부와 각각 협력한다. 김제시와 남원시는 외교부, 소방청과 손을 맞잡았다. 정읍시와 완주군은 농림축산식품부, 고창군은 행안부, 부안군은 국토교통부, 순창군은 식품의약품안전처와 연계됐다. 또 임실군은 기획재정부, 진안군은 국무조정실, 무주군과 장수군은 통계청과 동반관계를 맺었다.

이번 사업을 통해 단체 관광 교류와 특산품 공동 구매, 명절 선물 교환, 기관 주요 행사 개최 등 실질적인 교류가 추진된다. 각 부처 직원들의 정기적인 지역 방문이 늘어나면 숙박·체험 수요 확대와 특산품 소비 증가로 이어져 지속 가능한 소비문화가 정착할 것으로 지자체는 기대한다.

특히 기관 기념품과 명절 선물에 협력 지역 특산품을 우선 채택하고, 직거래 장터와 바자회 등을 정례화해 임직원들의 구매 참여를 독려한다. 지자체는 숙박·체험 요금 할인 등 특전을 마련해 교류 효과를 극대화할 계획이다.

전북도는 이번 자매결연을 통해 생활인구 증가와 지역 현안 해결 동력을 확보할 수 있을 것으로 내다봤다. 중앙 부처의 직접적인 참여를 끌어내 협력체계를 강화하고, 인적·물적 네트워크 활용도를 높여 지방 소멸 위기 대응에도 보탬이 될 전망이다.

전북도 관계자는 “정부가 공공 부문 중심으로 자매결연을 확산하고 민간 기업 참여를 유도해 성과를 극대화할 계획”이라며 “중앙부처와의 협력을 기반으로 생활 인구를 유치하고, 지역경제에 활력을 불어넣을 것”이라고 말했다.