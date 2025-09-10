[속보] 李대통령 “국민성장펀드 150조로 확대…대한민국 미래 만드는 초석”

이재명 대통령이 9일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제41회 국무회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

이재명 대통령은 10일 국민성장펀드와 관련해 “우리가 전에 100조 원 규모의 펀드를 말했는데 좀 더 과감하게 150조 원으로 50% 늘려 확대하기로 했다”며 “지원 방식도 대대적으로 개편해 우리 경제를 선도할 핵심 산업 프로젝트에 대규모 장기적 자금을 투자하기로 했다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 서울 마포구 프론트원에서 열린 ‘국민성장펀드 국민보고대회’에서 “국민성장펀드는 정체된 우리 산업에 새롭게 활력을 불어넣을 것이다. 국민과 정부와 경제계가 함께 대한민국의 미래를 만드는 초석이 될 것으로 확신한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “무역장벽 강화, 통상 환경의 불확실성 같은 어려운 시기에 미국, 중국 등 주요국이 첨단 전략산업에 대규모, 국가적 투자 지원을 확대하고 있다. 그야말로 총성 없는 전쟁이 벌어지고 있다”며 “대한민국은 몇년 간 지속된 저성장을 계속할 것이냐. 아니면 새롭게 선진국으로 도약할 것이냐를 결정하는 중요한 분기점에 서 있다”고 했다.

이어 “그동안 대기업 성장, 그리고 선진국 추격에 국가 자원을 집중 투자하고, 벤처·혁신 기업 육성에 다소 부족한 면이 있었던 게 사실”이라며 “잘 되는 기업은 더 잘 되게하고, 실패해도 재기할 수 있도록 벤처 생태계를 활성화해야 대한민국 경제에 미래가 있을 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 “모험성, 인내성 시장에서 혼자 살아남기 어렵다는 점을 잘 알기 때문에 재정이 마중물 역할을 통해 민간 자금을 이끌어내도록 하겠다”라며 “우리 경제의 재도약을 이끌 첨단산업 육성, 그리고 벤처 생태계 활성화를 위해서는 금융 분야가 지금처럼 담보 잡고, 돈 빌려주고, 이자 받는 전당포식 영업이 아니라 생산적 금융으로 대대적인 전환이 필요하다고 생각한다”고 말했다.

이어 “손 쉬운 이자 수익에 의존하거나 부동산 투자에 자금이 쏠리지 않도록 모험 투자, 혁신 투자에도 집중할 수 있는 환경을 만들겠다”며 “벤처 생태계 자금 지원, 초장기 대규모 인프라 지원 등에 자원이 사용될 수 있도록 정책 방향을 바꾸겠다”고 약속했다.