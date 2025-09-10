'美구금' 한국인 석방 지연…"전세기 현지시간 10일 출발 어려워"

미국 이민당국에 구금된 한국인들의 석방이 당초 예상보다 늦어지는 분위기다.

외교부는 10일 "조지아주에 구금된 우리 국민들의 현지 시간 10일 출발은 미측 사정으로 어렵게 됐다"면서 "가급적 조속한 출발을 위해 미측과 협의를 유지하고 있다"고 밝혔다.

미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장 건설 현장에서 구금된 한국인들을 태울 대한항공 전세기가 10일 오전 인천국제공항 2터미널 계류장에서 이륙을 준비하고 있다. 공항사진기자단

미국 조지아주 한국 기업 공장에서 체포·구금된 한국인 300여 명은 자진 출국 형식으로 현지시각 10일 오후 전세기를 타고 출발해 11일 오후 한국으로 돌아올 것으로 애초 알려진 바 있다.

이 스케줄에 맞춰 대한항공이 운용하는 전세기도 이날 오전 인천공항을 떠나 애틀랜타로 향했는데, 갑자기 일정이 바뀐 것이다.

외교부는 '미국 사정'이라고만 했을 뿐 구체적인 지연 이유를 설명하지 않았다.

양측이 한국인 석방에 사실상 합의하고 행정절차를 논의하고 있었다는 점에서 기술적인 문제가 발생했을 가능성이 있다. 구금시설에서 애틀랜타 공항까지 이동하는 과정에서 한미 간 이견이 있었을 수 있다는 관측도 나온다.

김용범 대통령실 정책실장 전날 한국방송기자클럽 토론회에서 "버스로 모시고 올 때 현지 법 집행 기관이 고집하는 방식이 있다. 손에 뭘 어떻게 하고, 구금을 하는 등"이라며 "절대 그런 것을 하지 않는다는 것까지 하나하나 마지막 행정절차 협상에 최선을 다하고 있다"고 말한 바 있다.

미 이민당국은 지난 4일(현지시간) 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에 대한 이민 단속 작전을 벌여 한국인 300여명을 포함해 475명을 체포·구금했다.

<연합>