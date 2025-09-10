제72주년 해양경찰의 날… “흔들림 없는 해양주권 만들 것”

해양경찰청이 10일 ‘제72주년 해양경찰의 날 기념식’을 개최했다. 인천 송도청사 대강당에서 400여명이 참석한 가운데 열린 이날 행사에서 이재명 대통령은 “국민이 안심하고 바다를 누릴 수 있도록 해양경찰이 보다 강인해지기를 기대한다”는 축사를 영상으로 보냈다.

이 대통령은 해경의 헌신과 노고를 격려하며 “거친 파도를 이겨내며 헌신하는 1만3000여 해양경찰 모두에게 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “주변국 수준의 해양경찰력 보강을 통해 해양권익과 해상교통로 안전을 확보하고, 국제 해양질서를 선도해 나가야 한다”고 강조했다.

이어 “국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 제1책무”라며 “그 어떤 위기와 재난에도 물러서지 않겠다는 사명감으로 주어진 역할을 충실히 이행해 줄 것으로 믿는다”고도 덧붙였다. 이 대통령은 해경이 자부심과 긍지를 느끼며 일할 수 있도록 처우 개선 등 아낌 없이 지원하기로 했다.

‘미래를 준비하는, 강인하고, 반듯한 조직’으로 거듭나겠다고 말한 김용진 해경청장은 기념사에서 “국민의 행복을 위해 국민 곁에서 함께하는 해양경찰이 되겠다”면서 “국민 여러분의 관심과 성원에 깊이 감사드리며, 기대에 부응하는 해양경찰이 되겠다”고 재차 다짐했다.