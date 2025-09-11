SK하이닉스·네이버 ‘AI 동맹’ 맺어

AI 솔루션 제품 역량 강화 협력

차세대 HBM 등 메모리 개발도

SK하이닉스가 인공지능(AI) 솔루션 제품 역량 강화를 위해 네이버클라우드와 협력하기로 했다고 10일 밝혔다.



양사는 전날 열린 업무협약식에서 기술 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. AI 솔루션 제품은 AI 응용 환경에서 데이터센터에서 사용하는 반도체 제품군으로, ‘제2의 고대역폭메모리(HBM)’이라 불리는 프로세싱 인 메모리(PIM)와 컴퓨트 익스프레스 링크(CXL) 등이 있다.



이번 협력을 통해 SK하이닉스는 네이버클라우드가 보유한 대규모 데이터센터 인프라에서 AI 특화 제품군을 다양한 조건에서 실시간으로 검증하고 성능을 극대화할 수 있게 됐다. 네이버클라우드는 검증된 고성능 메모리, 스토리지 솔루션을 활용해 자사 인프라의 AI 서비스의 응답 속도를 향상시키고 운영비용을 절감하는 등 실질적 성과를 도출할 수 있어 서로가 윈윈(win-win)이라는 평가가 나온다.