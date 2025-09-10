러 드론 격추한 폴란드 “국민 안전 위협”

수차례 영공 침범 갈등 속 첫 직접 타격

나토 지휘부와 협의… 공동대응 모색도

러시아가 우크라이나에 대한 공세를 강화하면서 확전 우려가 다시 커지고 있는 가운데 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 폴란드가 자국 영공을 침입한 러시아 드론을 직접 타격했다.



10일(현지시간) 미국 CNN방송 등에 따르면 이날 새벽 러시아군의 드론이 폴란드 영공을 침범해 폴란드군이 대응했다. 폴란드군은 “우리 영공에 진입했던 드론들 중 일부가 격추됐다. 잔해 추락 가능성이 있는 지점들을 수색하고 찾아내기 위한 노력이 진행 중”이라며 “이것은 우리 국민의 안전에 실질적인 위협을 가하는 공격행위”라고 맹비난했다.

지난 7일(현지시간) 러시아의 우크라이나 공습 당시 키이우 상공을 비행하는 드론. EPA연합뉴스

2023년 2월 우크라이나 전쟁 발발 이후 러시아군은 지속적으로 우크라이나에 대한 드론 공격을 해왔고, 이 과정에서 드론이 인접국인 폴란드 영공을 침범하는 사건이 수차례 발생해 갈등이 촉발됐었다. 다만, 폴란드가 영공에 침입한 러시아 군사자산을 자국 군사력으로 직접 타격한 것은 이번이 처음이라고 영국 BBC방송이 전했다.



러시아가 서방의 지속적인 종전 압박에도 오히려 우크라이나에 대규모 공세에 나서자 나토 회원국 내부에서도 기류가 바뀌는 흐름이다. 폴란드의 이번 강경 대응도 러시아에 대한 나토의 방위정책 변화가 영향을 미쳤다는 평가가 나온다. 이날 폴란드군도 러시아 드론의 영공 침범 사실 확인 즉시 곧바로 나토 지휘부와 협의에 나서는 등 나토와 적극적으로 공동대응하려는 모습을 보였다.