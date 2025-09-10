세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

최강 한국궁사들 ‘금빛과녁’ 명중

입력 : 2025-09-10 20:11:15
수정 : 2025-09-10 20:11:15
폰트 크게 폰트 작게
정필재 기자
구글 네이버 유튜브
세계선수권 리커브 男단체 우승
결승서 랭킹 1위 속한 미국 완파

혼성 단체전선 아쉽게 2위 올라

2024 파리 올림픽 양궁 리커브 남자 단체전 금메달에 빛나는 김우진(청주시청), 김제덕(예천군청). 이우석(코오롱)이 다시 한 번 세계 최강임을 입증했다.

남자 양궁대표팀은 10일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 6일째 리커브 남자 단체전 결승에서 세계랭킹 1위 브레이디 엘리슨이 버티는 미국 대표팀을 6-0(56-55 57-55 59-56)으로 완파하고 이번 대회 한국의 첫 금메달을 가져왔다. 이번 우승으로 한국 남자 양궁은 세계선수권 단체전 3연패를 달성했다.

파리 올림픽의 감동 다시 한 번 한국 양궁대표팀 이우석(왼쪽부터), 김제덕, 김우진이 10일 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 세계양궁선수권대회 남자 리커브 단체전 결승에서 우승한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 광주=연합뉴스

김제덕은 결승에서 쏜 6발 가운데 5발을 10점에 꽂는 괴력을 발휘했고, 이우석은 핑거탭에 문제가 있었지만 마지막 세트 두 발을 모두 10점에 꽂는 집중력을 보여줬다. 김제덕은 “목표했던 금메달은 혼자 이룰 수 없는 것”이라며 “형들이 끌어주면 그대로 따라갔을 뿐인데 좋은 결과가 나왔다”고 웃었다. 이우석 역시 “경기 중 장비 문제가 생겨 어수선했지만 마무리가 잘 돼 다행”이라며 기뻐했다.

앞서 열린 혼성 단체전에서는 아쉽게 은메달에 그쳤다. ‘올림픽 3관왕 듀오’로 짝을 이룬 김우진과 안산(광주은행)은 결승에서 스페인 엘리아 카날레스, 안드레스 테미뇨에게 2-6(35-36 37-38 38-36 34-37)으로 패했다. 안산은 결승에서 한 번도 10점을 쏘지 못하며 부진했고, 한국은 세계선수권 혼성 우승 기록을 7연패에서 중단해야 했다.

김우진은 이날 오전 남자 개인전에서 충격적인 패배를 당했다. 김우진은 광주 국제양궁장에서 열린 리커브 남자 개인전 첫 라운드인 32강전에서 마르쿠스 달메이다(브라질)에게 4-6(28-28 28-28 28-30 29-29 30-30)으로 졌다. 달메이다는 세계랭킹 3위의 강자로 예선 라운드에서 부진해 김우진을 일찍 만났지만 대어를 낚았다. 아쉽게 진 김우진은 “이렇게 결과를 예측하기 어려운 게 바로 스포츠의 묘미”라고 여유를 보였다. 나머지 한국 선수들은 개인전 금메달을 향한 순항을 시작했다. 김제덕은 안드레스 가야르도(칠레)를 7-3(29-29 28-29 29-26 29-27 27-22)으로 물리쳤다. 이우석은 아오시마 데쓰야(일본)를 6-4(27-28 27-26 28-28 28-26 28-28)로 꺾었다.

정필재 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지