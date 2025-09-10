양도세 기준 완화·美 금리인하 기대 ‘전고점 돌파’

코스피, 장중 3317포인트 찍어



외인·기관 쌍끌이 매수 증시 견인

4년2개월 만에 역대 최고치 경신

미국 금리인하 수혜 기술주 반등

SK하이닉스 등 반도체주도 ‘껑충’

코스피가 양도세 기준 완화와 미국 금리인하 기대감에 힘입어 4년2개월 만에 사상 최고치를 경신하며 코스피5000에 한 발짝 다가섰다.



10일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 54.48포인트(1.67%) 오른 3314.53으로 장을 마무리하며 종가 기준 역대 최고치인 3305.21(2021년 7월6일)을 넘어섰다. 장중에는 3317.77포인트까지 오르며 2021년 6월25일 기록한 최고가(3316.08포인트)도 넘어섰다.

‘코스피 5000’ 향해 한 발짝 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 약 4년2개월 만에 3317.77로 장중 사상 최고치를 경신한 뒤 3314.53으로 장을 마감했다. 최상수 기자

그동안 코스피는 반도체 업황이 악화되고 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리인상에 나서면서 4년 넘게 최고점을 넘어서지 못한 채 횡보했다. 지난 4월엔 정치적 불확실성과 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세정책 여파가 겹치면서 코스피가 2290선까지 후퇴했다. 새 정부 출범 이후 3200선에 안착했지만 최근 미국발 관세전쟁 여파와 정부의 양도세 기준 하향(10억원) 발표의 영향으로 박스권에 갇혀 있어 좀처럼 3300선을 넘지 못했다.



하지만 이달 들어 자사주 의무 소각을 골자로 하는 3차 상법개정안과 대주주 양도소득세 기준 완화 등 정책 기대감이 되살아나면서 이날 코스피 지수가 역대 최고점을 기록했다.



인공지능(AI) 거품론이 수그러들고 미국의 9월 금리인하 기대감이 강화된 것도 국내 증시에 우호적인 요인으로 꼽힌다. 금리인하 수혜를 보는 기술주가 반등하면서 시가총액 비중이 큰 국내 반도체주도 급등세를 보였다.



그간 AI반도체에 밀려 고전하던 삼성전자(1.54%)가 상승했고, 7거래일 연속 반등한 SK하이닉스는 주당 30만원을 넘기면서 두 달 만에 ‘30만닉스’를 돌파했다.

코스피가 사상 최고치를 경신한 10일 서울 여의도 KRX한국거래소에서 관계자들이 대형 전광판을 바라보고 있다. 연합뉴스

한·미 금리차가 축소될 것이란 전망에 원·달러 환율도 떨어지면서 반도체를 중심으로 외국인의 수급도 이어지고 있다. 이날 외국인은 코스피에서 약 1조3780억원어치를 순매수, 기관은 약 9029억원을 순매수하며 증시를 견인했다. 반면 개인은 2억2545억원 순매도세를 보였다.



미국 증시 호조세도 코스피 상승에 힘을 보탰다. 전날 다우존스30 산업평균지수(+0.34%), S&P500(+0.27%), 나스닥 종합지수(+0.37%) 등 미국 주요 증시도 사상 최고치를 이끌었다.



코스피 지수는 1980년 1월4일의 시가총액을 100포인트 기준으로 해 현재의 시가총액을 지수화해 산출한다. 이날 코스피지수가 3300선을 넘었다는 것은 1980년 코스피 시장이 열린 이후 시가총액이 33배 이상 성장했다는 의미다.



이재원 신한투자증권 연구원은 “원·달러 환율이 안정되고 정책 되돌림 기대감도 외국인 자금 유입의 재개 요인”이라고 분석했다. 한지영 키움증권 연구원은 “코스피 연고점 경신의 정책적인 배경은 세제개편안 기대감에서 기인한다”며 “전일 대통령실에서 대주주 양도세를 원안 10억원에서 현행 50억원 유지로 검토 중이라는 입장을 표명했기 때문”이라고 설명했다.