“애기야 이리와”… 초등생 유괴 미수 잇따라

제주서 30대 남성 긴급 체포

대구·서울 등 유사사건 발생

최근 전국 곳곳에서 미성년자 유괴 미수 사건이 잇따르고 있다. 제주에서는 ‘거절·도망·신고’ 등 유괴 예방 교육이 위기 모면과 범인 조기 검거에 결정적 역할을 했다.

제주 서귀포경찰서는 미성년자 약취유인 미수 혐의로 30대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 10일 밝혔다. A씨는 전날 오후 2시40분쯤 서귀포시 중문동의 한 초등학교에서 170m 떨어진 도로변에서 초등학생 B양에게 구경거리를 보여준다며 ‘알바할래?’ 등의 말로 유인해 차에 태우려 한 혐의를 받는다.

범행 후 도주하는 차량. 제주경찰청 제공 영상 캡처

이때 B양이 거부하며 차량 번호를 보려고 하자 A씨는 곧바로 도주한 것으로 알려졌다. B양의 신고를 받고 출동한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 3시간여 만에 A씨를 긴급체포했다. 제주도교육청은 “피해 학생이 학교에서 배운 거절·도망·신고 등 예방 교육 방법을 적절히 활용해 위기 상황을 벗어나고 신속히 경찰에 신고해 범인 조기 검거에 결정적인 역할을 했다”고 밝혔다.

대구에서는 초등학생에게 접근해 “짜장면을 먹으러 가자”며 유인을 시도하다 미수에 그친 60대가 경찰의 추적 끝에 붙잡혔다. 대구 서부경찰서 등에 따르면 10일 오후 1시쯤 대구 서구 평리동 시장 인근 길거리에서 C씨(66)가 초등학생에게 접근해 유인하려다 미수에 그쳤다. 학생 어머니 신고를 접수한 경찰은 주변 CCTV 등을 분석해 용의자를 특정, 추적에 나서 이날 오후 7시30분 C씨 자택에서 검거했다. CCTV 영상에는 C씨가 피해 학생의 손을 잡는 모습 등이 찍힌 것으로 확인됐다. 가해 남성은 검거 당시 경찰관에게 “그냥 손을 잡고 싶었을 뿐…”이라며 횡설수설한 것으로 전해졌다.

서울 관악구에서도 하굣길 초등학생을 유괴하려던 60대 남성이 체포됐다. 관악경찰서는 전날 오후 3시쯤 관악구에서 학원으로 가던 초등학생에게 “애기야 이리 와”라고 말하며 손을 낚아채려 한 60대 남성을 체포했다.

인천 서구에서는 청라동 외국인학교에 다니는 중학생을 “태워다 줄까”라고 말한 차량 운전자(60대)가 경찰 조사를 받았다. 인천 서부경찰서에 따르면 이 남성은 전날 오후 4시38분 청라동 인천서부발전소 인근에서 달리기를 하고 있던 여중생을 유인하려 한 혐의다.