‘한국처럼 언제 단속 당할지 모른다’… 미국 내 다국적 기업들도 초비상 [美, 한국인 구금 사태]

FT “로펌에 단속 법률자문 빗발”

일부 기업 美 출장·순환근무 보류

TSMC “美정부 너무 예측 불가”

미국 조지아주에 위치한 현대자동차·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 근로자 300여명이 구금된 사건 이후, 미국 내 외국계 기업들도 투자와 인력 운용 전략을 두고 고심에 빠졌다. 미 이민세관단속국(ICE)의 단속 대상에 언제든 포함될 수 있다는 위기감이 확산하면서, 체포 상황에 대비한 법률 자문을 받거나 미국 출장을 중단하는 사례가 잇따르고 있다.



9일(현지시간) 미국 내 이민 전문 로펌 관계자들은 “미국 내 지사를 둔 다국적 기업의 본사로부터 향후 미국 내 단속 위험성에 대한 문의가 빗발치고 있다”고 파이낸셜타임스(FT)에 전했다. 이번 대규모 한국인 체포 사태가 특정 기업만의 문제가 아닐 수 있다는 불안감이 전 세계 투자자들 사이에서 커지고 있는 상황이다.

미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지를 통해 공개했다. ICE 홈페이지 영상 캡쳐

한 법무법인의 미국 비즈니스 이민 부문 책임자 매슈 던은 “클라이언트들이 이메일을 쏟아내고 있다”며 “본사 차원에서 걱정해야 하는지, 미국 지사 관리자들이 현재 위험한 상황인지, 취업 비자로 근무 중인 외국 국적 직원들이 정부의 단속 대상이 되는지 등에 대한 문의가 이어지고 있다”고 설명했다.



일부 기업들은 미국 내 출장이나 순환 근무를 잠정 보류하고 ICE 단속에 대비한 법률적 대응 전략을 준비 중이다. 수백 명의 한국 근로자가 수갑에 묶여 끌려가는 장면에 적잖은 충격을 입으면서 불확실성이 큰 현 상황에는 몸을 사리거나 위험을 최소화하는 게 우선이라는 판단에서다.



이민 전문 로펌 창립 파트너 찰스 쿡은 “미국에 대규모 시설을 운영 중인 외국 투자자들은 ICE가 언제 공장을 급습할지 몰라 대비 방법을 묻는다”고 말했다. 국제통상 컨설턴트 타미 오버비도 “주요 다국적 기업들이 출장을 일부 중단하고 법적 영향에 대한 검토에도 이미 들어갔다”고 전했다.



한국, 일본 등 아시아 기업들이 대부분 종사하는 배터리·반도체·조선 등 첨단 제조업 타격도 불가피할 전망이다. 해당 산업들은 미국 내 인력난이 심각해 아시아의 숙련된 인력에 대한 의존도가 높은데, ICE의 기조가 유지될 경우 첨단 산업 현장은 사실상 단속에 노출되기 쉬운 고위험 대상으로 분류될 수 있기 때문이다. 결국 미국 내 생산 거점이나 인력 구조 자체를 재편해야 하는 가능성도 커지면서 기업들의 고심은 깊어질 수밖에 없다.



미국 애리조나에 대규모 투자를 예정 중인 대만 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC 관계자는 “이번 단속이 외국 기업계 전반에 냉각 효과를 주고 있다”며 “트럼프가 한국 정부에 메시지를 주기 위한 정치적 이유로 이런 일을 벌였을 수도 있지만 미국 정부는 지금 너무 예측 불가능하다”고 말했다.