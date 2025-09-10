美 배터리공장 건설 줄줄이 차질… “지연 땐 하루 33억 손실” [美, 한국인 구금 사태]

피해 눈덩이… 재개도 불투명



LG엔솔 조지아 공장 건설 중단

공사 중 나머지 3곳은 최소 유지

공장 초기 세팅 한국인 다수 필요

SK온 3곳 삼성SDI 2곳 공사 중

비자 문제 해결 주시 촉각 곤두



구금 한국인 다수 소지 ‘B1 비자’

요건 모호해 합법 체류자도 체포

조현 “美에 명확한 규정 마련 요구”

미국 조지아주 남부 포크스턴에 구금된 LG에너지솔루션 및 협력사 직원들의 구금 기간이 길어지는 가운데 조지아주 서배너에 짓고 있던 현대차그룹과 LG에너지솔루션의 합작공장(HL-GA 배터리회사) 건설이 전면 중단됐다. 건설 재개 시점이 불투명한 상황에서 공사 차질로 인한 피해가 눈덩이처럼 커질 것으로 예상된다.

9일(현지시간) 미국 조지아주 엘라벨 현대 메타플랜트 부지에서 건설 중인 현대차그룹·LG에너지솔루션 배터리 합작 공장 모습. 엘라벨=AFP연합뉴스

10일 LG에너지솔루션에 따르면 미국에서 건설 중인 단독·합작공장은 이번에 구금 사건이 발생한 HL-GA 공장을 포함해 4곳이다. 조지아주 공장 건설은 전면 중단됐으나 나머지 미시간주, 오하이오주, 애리조나주에서 건설 중인 공장은 더디게라도 진행 중이다. LG에너지솔루션 관계자는 “이스타(ESTA·전자여행허가제)를 소지해 출장 갔던 인원은 귀국 조치했으며 B1·2(단기 상용 비자) 소지자는 자택 대기 지침을 내렸다”며 “전처럼 활발하게 진행되지는 못하지만 현재 주재원과 직원이 있어 건설을 전면 중단하지는 않았다”고 말했다. 이들 공장 완공 후 가동이 시작되면 공장별로 근무 인원이 수천명 필요한 만큼 1500∼2000명 인력이 현지 채용될 전망이다. 이미 가동 중이던 미국 공장 3곳은 이번 사태와 무관하게 문제없이 돌아가고 있다.



이번 구금 사건이 LG에너지솔루션만의 문제가 아니라 우리나라와 미국 간 비자 문제로 발생한 만큼 미국 현지에 설비를 짓고 있거나 투자할 예정인 기업들은 돌아가는 상황을 예의 주시하고 있다.

SK온은 켄터키주와 테네시주, 앨라배마주에 공장을 하나씩 짓고 있으며 삼성SDI도 인디애나주에 합작공장을 2개 건설 중이다. 배터리업계 관계자는 “건설사와 계약해 그 회사가 하청업체를 고용하는 구조라 고용 및 작업 가이드라인을 주긴 해도 작업자를 모두 알긴 어렵다”며 “도널드 트럼프 2기 행정부 들어서 비자 문제가 불거질 조짐이 있어 계속 상황을 주시하고 있다”고 했다. 그는 “초기에 생산라인을 세팅할 때는 장비 설치와 교육에 한국인이 많이 필요하다”며 “공장 가동을 시작하게 되면 현지 인원이 90%에 가까울 만큼 대다수를 차지한다”고 전했다.

조선업계는 당장 미국 현지에 인력 파견 계획은 없지만, 미국과 수십조원 규모의 조선업 협력 사업인 ‘마스가(MASGA) 프로젝트’가 진행되고 있는 만큼 노심초사하는 모습이다. 조선업계 관계자는 “정부 차원에서 비자 문제가 해결된다면 마스가 사업에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다. 자동차 업계도 침울한 분위기다. 다만 현대차 미국법인은 “미국 제조업에 투자하고 수천 개의 일자리를 창출해 나가는 과정에서 미국 법률을 철저히 준수할 것”이라고 강조했다.

미국 이민세관단속국 ICE(U.S. Immigration and Customs Enforcement)가 공개한 조지아주 내 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장의 한국인 직원 300여 명을 기습 단속·구금하는 모습. ICE 홈페이지

비자 문제를 두고 불안감이 커지자 미국 워싱턴 주재 기업 대표들은 9일(현지시간) 조현 외교부 장관과 간담회에서 한국 직원들이 미국 출장 시 주로 발급받는 B1 비자에 대한 가이드라인 재정립을 요구했다. 미 국무부, 국토안보부 등 관계 부처가 가이드라인을 동일하게 적용하는 것이 기업들의 불확실성을 줄이고 적극적인 대미 투자를 하는 데 도움이 되기 때문이다.



이번에 구금된 한국인 상당수도 B1 비자를 갖고 있었던 것으로 알려졌다. B1 비자는 비즈니스 목적 방문으로 발급되는 비자인데 미팅뿐 아니라 장비 설치나 교육 등도 가능하다고 미 국무부 외교업무 매뉴얼에 명시돼 있다. 다만 육체노동이 안 된다고 규정했는데 재계에서는 HL-GA 공장에서 구금된 이들이 비자 허용 범위를 벗어나는 업무를 하지 않았다는 주장도 제기된다. 비자 허용 범위가 모호한 부분이 있어 미 당국이 합법적인 체류로 분류할 수 있는 인원까지 체포했다는 지적이다. 조 장관은 기업인들이 건의한 내용을 이미 미국 측에 전달했다고 밝혔다.



이번 강제 구금 사태를 계기로 미국 파견 기피 현상이 발생해 구인난이 심화하고 공사 일정에도 차질이 생기면서 비용 부담 증가가 불가피할 전망이다. 컨설팅업체 매킨지는 연간 50GWh 규모 배터리 생산시설에서 하루 생산 손실 시 피해액이 400만달러(약 55억원)에 달할 것으로 평가했다. 이 조사대로면 조지아공장은 하루 피해액이 33억원에 달하게 된다.