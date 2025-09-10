‘노상원 수첩’ 맞장구 친 송언석… 與 “역대급 망언, 사퇴하라”

“성공 땐 난 죽었을 것” 鄭 연설에

宋 “그랬으면 좋았을걸” 발언 논란

鄭 “치 떨려” 전현희 “내란 본심”

與 “윤리위 제소… 책임 물을 것”

“‘노상원 수첩’이 현실로 성공했더라면 이재명 대통령도, 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 겁니다.”(더불어민주당 정청래 대표)



“제발 그리됐으면 좋았을 건데.”(국민의힘 송언석 원내대표)



민주당은 10일 정청래 대표의 전날 국회 교섭단체 대표 연설 과정에서 나온 송언석 원내대표의 이 같은 발언에 대해 “차마 입에 올릴 수도 없는 망언”으로 규정하고 의원직 사퇴를 촉구했다. 민주당은 민간인 신분으로 현역 군인들과 12·3 비상계엄을 모의한 것으로 드러난 노상원 전 국군정보사령관이 진보 진영 정치인 암살계획을 기재한 수첩 내용이 현실화하길 바란 것이었냐며 격분했다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

정치권에 따르면 송 원내대표의 문제 발언은 전날 정 대표가 연설 과정에서 노상원 수첩을 언급하며 계엄의 위헌·불법성을 강조하고 있을 때였다. 수첩엔 계엄 당시 당대표였던 이 대통령과 우원식 국회의장, 정 대표 등을 ‘수거’ 즉 암살 대상으로 삼은 내용이 담긴 것으로 조사됐다. 이들 정치인을 배에 태운 뒤 해상에서 폭파시키는 구상도 적시돼 있다.



정 대표는 하루 지난 이날 당 회의에서 문제 발언이 담긴 영상 편집본을 제시하며 “역대급 망언이 있었다”고 포문을 열었다. 정 대표는 “당신은 누구냐. 제2의 노상원이냐. 자수하고 사과하기 바란다”고 날을 세웠다. 이후 문제 발언을 한 것이 송 원내대표임이 언론을 통해 공개되자 민주당은 공식 대응에 나섰다.



민주당 박수현 수석대변인은 “차마 입에 담기조차 어려운 끔찍한 막말을 한 송 원내대표는 제정신이냐”고 비판했다. 그는 “지금이라도 이 대통령과 정 대표에게 사죄하고 의원직을 사퇴하라”며 “민주당은 윤리특위 제소, 국회의원 제명 등 모든 수단을 총동원해 막말에 대해 책임을 묻겠다”고 했다.



정 대표도 발언자가 송 원내대표로 특정되자 “이것이 국민의힘 DNA인가”라며 “사람이길 포기한 송씨에게 끝까지 책임을 묻겠다”고 했다. 그는 “노상원 수첩에 살 떨리고, 송언석 패륜적 망언에 치가 떨린다”고 페이스북에 썼다.



개별 의원들의 질타도 쏟아졌다. 박홍근 의원은 “촐싹대는 입이 문제인지, 쪼그라든 뇌가 문제인지 곰곰이 생각해 봤는데, 결국 사람이 덜된 게 가장 문제”라고 했고, 전용기 의원은 “정치는 본디 사람이 하는 대화와 타협의 장”이라고 했다. 전현희 최고위원은 “어쩌다 튀어나온 말실수가 아니다. 실제 내란이 성공하길 간절히 바랐던 본심을 단적으로 드러낸 것”이라고 했다.



민주당은 협치와 내란 종식은 별개 사안으로 보는 만큼, 송 원내대표의 태도를 지켜보겠다는 입장이다. 국민의힘 측은 문제 발언에 대해 말을 아꼈다. 국민의힘 유상범 원내수석부대표는 “(송 원내대표가) 혼잣말한 것 잡아 가지고 잘한다”며 “정 대표의 분노에 아무 관심이 없다”고 했다.