[부고] 김춘배씨 별세 외

▲김춘배씨 별세, 김종호(국민일보 종합편집부 부장)·종환(SBS 방송기술팀장)·현숙씨 부친상, 강석우씨 빙부상, 신혜수·박영주씨 시부상=10일 부천장례식장 발인 12일 오전 6시 (032)651-0444



▲신금자씨 별세, 권오근(신한대학교 언론홍보처장·전 언론중재위원회 사무총장)·홍필태씨(피티아이 대표이사) 장모상=9일 고려대 안암병원 발인 12일 오전 7시 (02)923-4442



▲이광자씨 별세, 금병상씨 부인상, 금영섭(웰컴에프앤디 대표이사)·윤섭·미숙씨 모친상, 정채란·김양형씨 시모상, 서재환씨 장모상=10일 안동병원 발인 12일 오전 7시40분 (054)840-0030



▲박재열씨 별세, 안외연씨 남편상, 박상욱·상호·상규(팔로알토 네트웍스 코리아 대표이사)·상준씨 부친상, 김수은·문애순·배수정씨(직접판매공제조합 이사장·전 한국암웨이 대표이사) 시부상=10일 울산 동강병원 발인 12일 오전 7시30분 (052)241-1440



▲홍기환씨 별세, 최석원씨(전 SK증권 미래전략부문 대표) 장인상, 홍유석(전 주식회사 볼빅 생산본부장)·의석(강남제비스코 기술연구소 이사)·경희씨 부친상=9일 서울성모병원 발인 12일 오전 5시 (02)2258-5940