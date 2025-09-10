전 세계 ‘아동 비만’ 비상…설탕 잔뜩 과자, 유튜브 ‘먹방’ 등 영향

전 세계 아동 9.4% 비만...한국은 14%

"향후 10년 경제적 손실 연간 5600조원"

전 세계 아동 비만율이 올해 처음 저체중율을 앞지른 것으로 나타나 아동·청소년 건강에 빨간불이 켜졌다.

사진=유니세프 한국위원회

유니세프 한국위원회는 10일 유니세프 보고서 ‘탐욕의 식탁: 아이들의 건강을 위협하는 식품 환경(Feeding Profit: How Food Environments are Failing Children)’을 발표하며 이같이 밝혔다.

약 190개국 자료를 분석한 결과, 5세에서 19세 사이 아동·청소년의 저체중율은 2000년 이후 약 13%에서 9.2%로 감소했고, 같은 기간 비만율은 3%에서 9.4%로 증가했다.

사하라 이남 아프리카와 남아시아를 제외한 모든 지역에서 비만율이 저체중율을 앞질렀다. 전 세계 아동·청소년 10명 중 1명꼴인 1억 8800만 명이 비만에 시달리고 있는 셈이다.

비만율이 가장 높은 곳은 태평양 섬나라들이었다.

5세에서 19세 사이 비만율이 니우 38%, 쿡 제도 37%, 나우루 33%에 달했다. 모두 2000년 이후 두 배로 증가한 수치인데, 이는 전통 식단에서 저렴하고 편리한 식품으로 식생활이 변화한 원인으로 분석된다.

고소득 국가인 미국과 아랍에미리트에서도 아동·청소년의 21%가 비만인 것으로 나타났다.

한국 역시 예외는 아니다. 아동·청소년의 과체중 비율이 2000년 19.7%에서 2022년 약 34%로 증가했으며 비만율은 5.8%에서 14%로 2배 넘게 증가했다.

보고서는 아동·청소년의 비만율이 증가한 원인으로 설탕, 정제 전분, 소금, 초가공식품, 패스트푸드 등을 편의점이나 학교 등에서 쉽게 접할 수 있는 것을 주요 원인으로 보고 있다. 또 아동·청소년이 정크 푸드 등에 과도하게 노출된 미디어 환경도 문제라고 분석했다.

유니세프는 “정부가 이를 해결하기 위해 노력하지 않는다면 비만 등 관련 문제로 각국은 경제적 손실에 직면할 수 있다”고 경고했다.

그러면서 2035년까지 과체중 및 비만으로 인한 전 세계 경제적 손실은 연간 4조 달러(약 5600조원)를 넘어설 것으로 전망했다.

조미진 유니세프 한국위원회 사무총장은 “비만은 아이들의 건강과 발달에 큰 영향을 미치고 있다. 성장과 발달이 중요한 시기에 초가공식품이 영양가 있는 음식을 대체하고 있다”며 “보호자가 건강한 음식을 제공할 수 있도록 하는 정책적 노력이 필요하다”고 강조했다.