포항시·애플 제조업 R&D 지원센터, ‘스마트 제조 포럼’ 개최

“중소기업도 스마트 제조 시대” 침체된 제조업 경기, 포항서 해법 찾는다

세계적 로보틱스 권위자 데니스 홍, 포항서 스마트 제조 비전 제시

포항시와 애플 제조업 R&D 지원센터는 오는 23~24일까지 양일간 포스코국제관과 애플 제조업 R&D 지원센터에서 ‘스마트 제조 포럼’을 연다고 10일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞은 이번 포럼은 글로벌 제조업 혁신 동향과 대기업의 스마트 제조 전략을 소개해 중소 제조기업들이 세계적인 트렌드를 파악할 수 있도록 기획됐다.

23~24일에 진행되는 ‘스마트 제조포럼’ 홍보 포스터. 포항시 제공

행사에는 국내·외 제조업 및 빅테크 분야 전문가와 산업계 관계자들이 참여해 스마트 제조의 현재와 미래를 논의한다.

특히, 세계적인 로보틱스 권위자인 데니스 홍 미국 UCLA 교수가 첫날 기조강연자로 나서 스마트 제조와 로보틱스 융합의 비전을 제시한다.

이어, ‘다보스 포럼’으로 불리는 세계 경제 포럼(World Economic Forum)의 페데리코 토르티(Federico Torti) 선임전문가가 글로벌 제조업 트렌드와 지속가능한 혁신 전략을 주제로 강연에 나선다.

또한 애플 관계자와 국내 주요 대기업 전문가들도 연사로 참여해 ▲스마트 제조 최신 기술 동향 ▲AI·데이터 기반 제조 혁신 ▲사이버 보안 등의 주제에 관해 심도 있게 다룰 예정이다.

둘째 날은 스마트 팩토리 구축을 고민하거나 적용 과정에서 어려움을 겪는 기업들을 위한 실질적인 세션으로 진행된다.

SME 성공 사례에서는 애플 제조업 R&D 지원센터의 지원을 받아 스마트 제조에 도전한 중소기업들이 직접 경험담을 공유한다.

이어 센터 소속 엔지니어들이 참여해 스마트 데이터, 스마트 공정, 스마트 품질 분야 교육을 제공하고 스마트 팩토리 구현까지 진행한다.

이번 포럼은 참가비 전액 무료(점심 제공)이며, 참가신청은 애플 제조업 R&D 지원센터 홈페이지에서 할 수 있다.

한편 포스텍 내 애플 제조업 R&D 지원센터는 애플이 세계 최초로 설립한 제조업 특화 R&D 센터로, 스마트 공정 관련 장비를 갖추고 중소 제조기업을 대상으로 교육과 훈련을 무상 제공하고 있다.

이강덕 시장은 “스마트 제조 포럼은 애플과 포항시의 긴밀한 협력을 상징하는 대표 행사”라며 “스마트 제조 최신 트렌드를 이해하고 스마트 팩토리 구축에 실질적인 도움을 얻을 수 있는 이번 포럼에 관내 중소기업 관계자들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.