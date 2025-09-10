세계일보
국민성장펀드 국민보고대회 [한강로 사진관]

입력 : 2025-09-10 19:56:04
수정 : 2025-09-10 19:56:03
대통령실사진기자단, 남정탁 기자 jungtak2segye.com
이재명 대통령이 10일 서울 마포구 마포 프론트원에서 '국민성장펀드 국민보고대회 및 토론회'를 개최해 산업계, 창업·벤처업계, 금융권 등 참석자들의 의견을 청취했다. 

 

이날 국민보고대회는 최태원 SK회장, 서정진 셀트리온 회장, 박승희 삼성전자 사장, 백준호 퓨리오사AI 대표 등 우리나라 첨단전략산업을 이끌고 있는 기업들뿐만 아니라 창업·벤처기업, 벤처캐피탈, 대학교 창업 동아리 및 미래꿈나무, 이세돌 교수, 신동식 회장 등 명사들까지 약 130여명이 참석했다.

 

이 대통령은 "국민성장펀드는 정체된 우리 산업에 새롭게 활력을 불어넣을 것"이라고 말하며 "“100조원으로 발표된 펀드규모를 150조원 이상으로 확대하여 지원하겠다”라고 밝혔다.

 

이후 첨단전략산업 육성 전략, 창업·벤처생태계 활성화 등과 관련한 활발한 토론이 펼쳐졌다.

남정탁 기자

