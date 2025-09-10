배우 유연석, 위스키 브랜드 '듀어스'와 2년 연속 협업

배우 유연석이 프리미엄 블렌디드 스카치 위스키 브랜드 듀어스(Dewar’s)와 2년 연속 협업한 신규 캠페인 화보가 공개됐다.

듀어스코리아 제공

듀어스 코리아는 올해로 2년째 배우 유연석을 모델로 선정하고 화보촬영을 진행했다고 10일 밝혔다. ‘에스콰이어’와 협업으로 진행된 이번 화보에는 자연 속에서 일상을 즐기며 자신만의 여백을 채우는 배우 유연석의 하루가 담겼다.

이번 캠페인은 듀어스의 글로벌 캠페인 “Here’s to the Story(당신의 이야기에 건배를)”와 연계해 기획된 로컬 프로젝트로, 배우 유연석의 라이프스타일을 통해 듀어스와 함께하는 특별한 순간과 이야기를 담아냈다.

듀어스는 전통과 혁신을 바탕으로 단순한 위스키를 넘어 삶의 여정에 특별한 의미를 더하는 스카치 위스키 브랜드다. ‘더블 에이징(Double Aging)’ 공법을 통해 위스키 애호가들의 꾸준한 사랑을 받으며 ‘부드러움의 대명사’로 자리매김했으며, 블렌디드 스카치 위스키 분야에서 가장 많은 수상을 기록한 브랜드로 세계적인 명성을 이어가고 있다.

이번 협업을 통해 듀어스는 “미식, 여행, 친구, 선물 등 다양한 순간의 발견이 결국 ‘당신의 특별한 이야기에 건배’로 완성된다”는 메시지를 전달하고, 소비자들에게 브랜드의 정체성과 가치를 한층 깊이 각인 시키고자 한다.

브랜드 필름은 바카디코리아 유튜브 채널과 패션 매거진 에스콰이어(Esquire) 공식 SNS를 통해 공개되며, 화보는 10월호 지면을 통해 만날 수 있다.

듀어스 관계자는 “자신만의 방식으로 특별한 순간을 즐기는 유연석 배우의 진솔한 매력은 듀어스가 지향하는 ‘라이프 익스플로러’의 철학과 완벽히 맞닿아 있다”며, “앞으로도 듀어스는 소비자들의 특별한 순간마다 함께하는 프리미엄 블렌디드 스카치 위스키로서 새로운 세대와의 접점을 지속적으로 넓혀가겠다”고 전했다.