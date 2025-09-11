28기 옥순, 학폭 의혹 전면 부인 "형사 고소 예정"

사진='나는 솔로' 방송 화면 갈무리

'나는 솔로'에 출연 중인 28기 옥순이 학교폭력 의혹에 법적대응한다.

옥순 법률대리인 로엘법무법인은 10일 "인터넷 커뮤니티 등을 통해 유포·재생산되고 있는 학폭, 일진설, 강제전학 등 모든 의혹은 전부 사실이 아님을 분명히 밝히다"라고 전했다.

이어 "옥순은 학창시절 학폭을 행사하고 처분을 받은 사실이 전혀 없다. 일부 게시글에서 언급된 전학은 학폭에 따른 강제전학 처분이 아닌, 거주지 이전에 따른 통상적인 절차의 전학이었을 뿐"이라고 밝혔다.

그러면서 "옥순은 중학생 시절부터 매일 자정이 넘어서까지 공부를 하던 성실한 학생이었다. 외국어고 입학 후에도 교칙대로 오전 7시에 등교해 오후 11시에 하교하며 공부한 끝에 정시 전형으로 대학교에 입학했다. 초중고 동안 누구를 괴롭힌 적이 없다. 게시글 작성자는 '단톡방에서 다 난리났어요'라는 댓글을 작성했는데, 옥순과 학창시절을 보낸 지인들 모두 '해당 단체 대화방이 존재하지도 않는다'며 악의적인 게시글과 댓글에 황당함을 금치 못하고 있다."

로엘은 "옥순은 모든 의혹이 시간이 지나면 자연스럽게 해소될 것이라는 실낱같은 믿음을 가지고, 섣부른 해명이 논란을 키우거나 나는 솔로 또는 직장 동료들께 폐를 끼칠 것을 우려해 대응을 자제해 왔다"면서도 "본인은 물론 주변인들까지 심각한 피해를 입고 생업에도 큰 지장이 있는 지경이다. 최초 게시글 작성자에 관해 형사고소 절차를 진행할 예정"이라고 설명했다.

이어 "이 시간 이후 확인되지 않은 허위사실과 루머를 온라인상에 게재, 전송, 유포하는 모든 위법 행위와 이를 확대, 재생산하는 악의적인 게시글 및 댓글이 확인될 경우 가능한 모든 민·형사상 법적조치를 취할 것임을 엄중히 경고한다"고 했다.

옥순은 ENA 나는 솔로 28기 돌싱 특집에 출연 중이다. 지난달 28일 온라인 커뮤니티에는 "28기 옥순이 일산 신일중 일진이었다"며 "초등학교 때 강제 전학을 당했다"는 글이 올라왔다. 현재 삭제된 상태다.