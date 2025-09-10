농협식품R&D연구소, '2025년 농산 부산물 활용 부가가치 창출 워크숍' 개최

농협식품R&D연구소는 4일부터 이틀간 대전광역시에서 국립식량과학원, 농협사료, 광동제약, 케이바이오스 등 산학연 관계자들이 참석한 가운데「2025년 농산 부산물 활용 부가가치 창출 워크숍」을 개최했다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동) 경제지주(농협경제대표이사 박서홍) 식품R&D연구소는 지난 4일부터 이틀간 대전광역시에서 ’2025년 농산 부산물 활용 부가가치 창출 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 농촌진흥청 국책과제인‘과실 부산물 제로웨이스트(Zero Waste) 기반 다용도 소재 기술개발’의 일환으로 마련됐다. 현재 국내에서는 매년 약 900만 톤의 농산 부산물이 발생하고 있어, 연간 약 1조 7천억 원에 달하는 처리비용을 절감할 수 있는 부산물 활용 방안 마련이 시급하다.

이날 참석자들은 ▲지역농협별 부산물 발생 현황 공유 ▲부산물 제품화 기술 소개 ▲업사이클링* 방안 논의 등을 실시했으며, 국립식량과학원, 농협사료, 13개 지역농협, 광동제약, 케이바이오스 등 산학연 관계자가 함께 실질적인 협업 방향을 모색했다.

* 업사이클링 : 기존 재활용의 한계를 극복하고 버려진 물건에 새로운 가치를 부여해 예술적·환경적 가치가 높은 제품으로 만드는 것

강대익 농협식품R&D연구소장은“농산 부산물을 활용한 부가가치 창출은 환경과 경제적 측면에서 중요한 과제”라며“앞으로도 지속가능한 농업·농촌을 구현하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 농협식품R&D연구소는 사전에 참여를 희망한 지역농협을 대상으로 부산물 자원화를 위한 맞춤형 컨설팅을 제공할 계획이다