세계 사회적경제 전문가들 수원 모인다

경기도, 12∼13일 박람회 개최

콘퍼런스·전시·토크콘서트 진행

金 지사, 사회적경제 성장 공로

유엔협회세계연맹 ‘리더상’ 수상

‘사회적경제 생태계’가 뿌리내린 경기도에서 사회적 가치와 지속 가능 전략을 논의하는 행사가 열린다. 사회적경제란 자본주의의 장점을 살리면서도 사람과 분배, 환경 보호 등의 가치에 무게를 두는 경제 활동을 일컫는다.



도와 경기도사회적경제원은 12∼13일 이틀간 수원컨벤션센터에서 ‘2025년 경기도사회적경제박람회’를 개최한다고 10일 밝혔다. ‘사람을 위한 사회적경제’를 기치로 세계적 석학과 사회적경제 조직들이 모여 국제 콘퍼런스와 전시·판매, 토크 콘서트 등을 진행한다.



마헤르 나살 유엔 사무차장보의 개회사로 시작해 시멜 에심 유엔사회연대경제실무그룹(UNTFSSE) 의장과 스리니바스 타타 유엔아시아태평양경제사회이사회(UNESCAP) 국장 등이 토론에 나선다. 평화·기후·돌봄·기회를 주제로 사회적기업협의회·협동조합 포럼, 공공구매 상담회, 투자유치, 체험 행사가 이어져 사람·지역·기업을 잇는 플랫폼 역할을 하게 된다.

경기도의 사회적경제 추진은 민선 8기 김동연 지사 취임 이후 가속 페달을 밟았다. 전국 유일의 사회적경제 전담기관인 경기도사회적경제원이 출범해 기후위기와 돌봄 문제 등의 해결에 해법을 제시해왔다.



사회적경제 조직과 대기업, 공공기관 등 다양한 이해관계자가 협업해 초등 방과 후 돌봄센터 초과 대기, 일회용 컵 사용 등 사회적 문제를 해소하기 위해 머리를 맞댔다.



사회적경제 조직의 성장단계별 지원을 위한 보조금·융자·투자의 혼합금융 체계가 구축됐고, 경기임팩트펀드 1, 2호가 조성돼 운용 중이다. 지금까지 소셜벤처 등 13곳에 90억원이 투자됐다.



덕분에 윤석열정부의 사회적경제 지원예산 삭감 기조에도 도내에선 2022년 5200여곳이던 사회적경제 조직이 지난해 5900여곳까지 늘었다. 시·군 협력을 거쳐 지난해 사회적기업 재정지원 사업에 175억원이 투입되기도 했다.



이런 성과를 인정받아 김 지사는 12일 유엔협회세계연맹(WFUNA)이 수여하는 ‘사회적경제 임팩트 리더’상을 받는다. 김 지사를 비롯해 폰차이 몽콘와닛 태국 시암대학교 총장, 여태훈 진주문고 대표 등 3명이 수상자로 선정됐다.