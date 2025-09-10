성평등정책관에 “여성스런 가녀린 몸”… 제주도의원 성희롱 발언 논란

제주도 정책관 “외모보단 업무로 평가해달라”

심각성 인지못해…“웃으면 더 좋은데”

도의원 “정중히 사과드린다”

제주도의회 회의에서 도의원이 여성 공직자에게 “여성스러운 가녀린 몸을 갖고 항상 고생을 많이 하신다”는 발언을 했다가 사과했다.

10일 열린 제주도의회 제442회 임시회 보건복지안전위원회에서 이정엽 국민의힘 의원(서귀포시 대륜동)은 이은영 제주도 성평등여성정책관을 상대로 질의를 시작하며 이같이 말했다.

국민의힘 이정엽(서귀포시 대륜동) 제주도의회 의원. 제주도의회 제공

김만덕상 사업 추진과 관련한 보완 노력을 격려하는 과정에서 나온 발언이지만 여성 공직자의 신체를 언급하는 등 부적절했다는 지적이다.

이 정책관도 “칭찬해 주셔서 고맙다”라면서도 “이왕이면 업무로 칭찬해 주시면 더 좋을 것 같다”고 말했다.

사태의 심각성을 인식하지 못한 이 의원은 “웃으시면 더 좋을 텐데”라고 말해 사태를 키웠다.

질의가 끝난 뒤 상임위원장이 질의 중 업무 외적인 발언으로 불편한 부분이 있다면 말해달라고 하자 이 정책관은 “외모 평가보다는 업무에 대해 말해주면 도움이 될 것 같다”고 밝혔다.

논란이 커지자 이 의원은 “외모 관련 발언으로 불쾌했다면 정중히 사과드린다”며 “앞으로는 그런 표현을 쓰지 않겠다”고 약속했다. 그는 “존경을 표하는 차원에서 안타까운 마음에 말씀드렸다”며 고개를 숙였다.

이 정책관은 “사과를 받아들이겠다”며 “다음에는 그러지 않으실 것이라고 믿고 다음을 기약하겠다”고 상황을 정리했다.