“한국이 기어오른다” 막말…‘아베 키즈’가 일본 차기 총리 유력 후보?

이시바 시게루 일본 총리가 7일 전격 사의를 표명한 가운데 유력한 차기 총리 후보자가 과거 “한국이 기어오른다” 등의 막말을 했던 사실이 재조명 받고 있다. 한국을 악랄하게 비난한 다카이치 전 장관은 이른바 아베 신조 정권에서 ‘아베 키즈’로 불렸던 인물이다.

다카이치 사나에 전 일본 경제안보담. 연합뉴스

10일 일본 정치권에 따르면 이번 총재 선거는 다카이치 전 장관과 고이즈미 신지로 농림수산상의 경쟁 구도가 유력하다. 두 사람은 민영 TBS 계열 JNN의 여론조사(6~7일)에서 동일하게 19.3%의 지지를 받으며 공동 1위에 올랐다. 내각제인 일본에서는 다수당 대표가 총리가 된다.

다카이치는 한국에게 망언으로 익숙한 인물이다. 그는 지난 2022년 2월 도쿄도에서 열린 '야스쿠니 신사 숭경봉찬회'라는 극우단체 주관 심포지엄 강연에서는 한국에 대해 속된 표현을 써가며 비하했던 바 있다.

다카이치는 야스쿠니 참배에 대한 한국, 중국 등 주변국 반발을 겨냥해 “(우리가) 야스쿠니 참배를 중간에 그만두는 등 어정쩡하게 하니까 상대가 기어오르는(つけ上がる) 것”이라고 했다. 'つけ上がる'(쯔케아가루)는 '상대방이 점잖거나 잘해주는 것을 악용해 버릇없이 굴다', 즉 우리말 속된 표현으로 '기어오르다'라는 의미다.

또 다카이치는 ‘종군 위안부’라는 표현에 대해서도 “위안부라 불리는 분들은 있었지만 ‘종군 위안부’라는 표현은 존재하지 않는다”며 일본군 성노예 강제동원 책임을 부인하기도 했다.

다카이치는 아베 신조 전 총리의 정치적 노선을 계승해 ‘여자 아베’라는 별명을 가지고 있다.

고이즈미 장관은 고이즈미 준이치로 전 총리의 차남이다. 만약 당선될 경우 아버지와 아들이 모두 총리를 지낸 ‘부자’ 총리가 된다. 그 역시 지난달 15일 야스쿠니 신사에 참배했다.

고이즈미는 지난 2019년 유엔 기후행동 정상회의에서 기후변화 문제를 “펀(Fun)하고, 쿨(Cool)하고, 섹시(Sexy)하게 다뤄야 한다”고 발언해 국내에서는 ‘펀쿨섹좌’라는 별명으로 불린다.