하리수, 성희롱 피해 고백 "성관계 요구·옷 벗어보라고"

유튜브 예능프로그램 '이게진짜최종' 화면 캡처

가수 겸 방송인 하리수가 트랜스젠더라는 이유로 연예계 생활 중 겪은 성희롱에 대해 폭로했다.

하리수는 10일 유튜브 예능프로그램 '이게진짜최종'에 나와 트랜스젠더 연예인으로 활동하며 겪었던 일들에 관해 털어놨다.

하리수는 "1991년 보조 출연을 시작으로 연예계에 발을 들였다. 그 당시엔 호적도 남자 호적이었다. 성정체성 문제로 포기한 게 많고, (성정체성에 관해) 얘기했다가 (계약이) 무산된 것도 진짜 많았다"고 했다.

하리수는 영화 제의를 거절했다가 아웃팅 협박을 받기도 했다고 했다. 그는 "영화 제의가 있었다. 트랜스젠더가 남자와 성관계를 맺고 기를 빨아먹으면 나로 변신하는 이야기였다"고 말했다.

그는 그러면서 "이 영화에 나와서 이렇게 소비되고 끝내고 싶지 않았다. 그러자 제작사는 '네가 트랜스젠더인 걸 밝히겠다'고 했다. 내가 동의한 적도 없는데 왜 그렇게 하냐고 했다. 그 뒤 8개월 정도 연예계를 그만둬야 하나 방황했다"고 했다.

하리수는 2001년 도도화장품 광고를 찍은 얘기도 했다. 하리수는 "너무 좋은 기회였다. 여자 배우, 여자 연예인에게 최고의 로망이었다"고 했다.

김똘똘이 "그 당시에 힘들었을 것 같다"고 말하자 하리수는 "당시엔 트랜스젠더라는 걸 밝혔을 때 진짜 (트랜스젠더인 게) 맞냐고 여자인지 확인해봐야 한다고 성관계를 요구하고 옷을 벗어보라는 경우가 많았다"고 말했다.

이어 "그래서 역할을 포기하고 계약 못한 게 수두룩하게 많다"고 했다.

그러면서 "(대중에) 사랑을 받을 때도 앞에선 웃으면서 얘기하지만 뒤에선 딴 얘기를 하고 그랬다"고 말했다.