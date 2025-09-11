“하반기에도 대기업 채용 없어요?…더 어떻게 기다려요?” [수민이가 걱정해요]

2025년 하반기 채용시장, 기업도 취준생도 ‘STOP’



韓 경제 불확실성 커지자…기업들 ‘긴축 모드’ 유지

매출 상위 500대 기업 62.8%, 채용계획 ‘없거나 미정’

올해 하반기 대기업 채용시장이 작년보다 어둡다는 전망이 나왔다.

한국경제인협회(한경협)가 리서치앤리서치에 의뢰해 매출액 500대 기업(응답기업 121개 사)을 조사한 결과 62.8％는 올해 하반기 신규 채용 계획이 없거나 미정인 것으로 나타났다.

사진=뉴시스

작년 하반기(57.5％)보다 5.3％포인트 상승한 수준이다. '미정'은 2.0％포인트 하락한 38.0％, '없음'은 7.3%포인트 상승한 24.8％였다.

채용 계획을 수립한 기업 중에서 작년보다 규모를 줄이겠다는 기업은 37.8％, 늘리겠다는 기업은 24.4％였다. 비슷한 수준으로 유지한다는 기업은 37.8％였다.

채용 축소 기업은 작년 하반기보다 20.2％포인트 늘었고 확대 기업은 6.8％포인트 늘었다.

지난 7월 경북 구미시 복합스포츠센터에서 열린 '춘하추동 취업 한마당'에서 구직자들이 회사별 채용 정보를 살펴보고 있다. 연합뉴스

한경협은 "올 하반기 채용계획이 없는 기업 비중이 작년보다 크게 늘었고, 채용계획이 있는 기업 중 규모를 줄이겠다는 기업 비중도 작년보다 2배 이상 증가해 채용시장이 지난해에 비해 위축될 우려가 있다"고 분석했다.

업종별로 살펴보면 건설·토목(83.3％), 식료품(70.0%), 철강·금속(69.2%), 석유화학·제품(68.7%) 순으로 채용계획이 미정이거나 없는 비중이 컸다.

신규 채용을 하지 않거나 채용 규모를 늘리지 않겠다고 한 이유로는 '대내외 불확실성 확대 및 기업 수익성 악화 대응을 위한 경영 긴축'(56.2%)이 가장 많이 꼽혔다.

'원자재 가격 상승, 인건비 증가 등 비용 부담 증대'(12.5%), '글로벌 경기침체장기화, 고환율 등으로 인한 경기 부진'(9.4%)이 뒤이었다.

신규채용을 늘리겠다고 응답한 기업은 그 이유로 '경기 상황과 관계없이 미래 인재 확보'(45.4%), '신산업 또는 새로운 직군에 대한 인력 수요 증가'(36.4%), '기존 인력 이탈에 따른 충원'(18.2%) 등을 꼽았다.

신규채용 애로사항으로는 '요구수준에 부합하는 인재 찾기 어려움'(29.4%), '채용 후 조기퇴사자 발생'(24.0％), '채용 과정에서 이탈자 발생'(19.3％), '허수 지원자가 많음'(14.7％) 순으로 나타났다. '신산업·신기술 등 과학기술 분야 인재 부족'은 2.9%였다.

인력 확보에 어려움을 겪는 직군으로는 연구·개발직(35.9%), 전문·기술직(22.3%), 생산·현장직(15.9%) 순이었다.

대졸 신규채용 증진을 위한 정책과제로 '규제 완화를 통한 기업 투자·고용 확대 유도'(38.9%), '고용증가 기업 인센티브 확대'(22.3%), '신산업 성장동력 분야 기업 지원 강화'(10.7%), '구직자 역량과 채용자 니즈 간 미스매치 해소'(10.7%) 등이 지목됐다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 "전통 주력 산업은 활력을 잃고 신산업 분야 기업들도 고용을 확대할 만큼의 경쟁력을 갖추지 못하고 있다"며 "노조법·상법 개정으로 경영환경이 더욱 어려워진 상황에서 정부와 국회는 각종 규제 완화와 투자 지원 등을 통해 기업들의 고용 여력을 뒷받침해야 한다"고 강조했다.

한편 지난달 청년층(15~29세) 취업자가 22만명 가까이 줄어 외환 위기 이후 8월 기준 가장 큰 폭으로 줄었다. 일자리 창출 효과가 큰 제조업·건설업 부진이 장기화한 결과다.

서울 마포구 서부고용복지플러스센터에서 한 구직자가 일자리 정보 게시판 속 구인업체 정보를 휴대전화 카메라에 담고 있다. 뉴스1

통계청이 발표한 ‘8월 고용동향’에 따르면, 지난달 15세 이상 취업자는 2896만7000명으로 전년 동월 대비 16만6000명(0.6%) 증가했다.

60세 이상 취업자가 40만1000명 늘며 전체 취업자 증가세를 주도했다. 30대 취업자도 9만6000명 늘었다. 반면 사회 초년생인 15~29세 청년층은 지난달 취업자가 21만9000명이나 감소했다. 청년층 취업자 감소 폭은 외환 위기로 15~29세 취업자가 69만5000명 줄었던 1998년 8월 이후 8월 기준 가장 크다. 40대와 50대도 각각 7만3000명, 3만8000명 줄었다.