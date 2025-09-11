“누군 연 1억2천, 누군 2천7백”…서울 소득 격차 4.6배

서울 가구 평균 자산 6억·부채 1억1천…절반 이상 “상환 부담”

서울에서 고소득 가구와 저소득 가구의 소득 격차가 4배 이상에 달한다는 조사 결과가 나왔다.

11일 서울연구원이 발표한 ‘2024년 서울복지실태조사’에 따르면, 상위 20% 가구(소득 5분위)의 연평균 총소득은 1억2481만 원으로, 하위 20% 가구(1분위)의 2704만 원보다 4.6배 많았다. 조사 대상은 지난해 9월~10월 서울 거주 3004가구였으며, 전체 가구의 평균 총소득은 6423만 원으로 집계됐다. 평균값이 중위소득(5800만 원)보다 높은 것은 저소득층 비중이 크다는 점을 반영한다고 연구원은 설명했다.

조사에서는 생활 결핍과 빈곤 실태도 드러났다. 응답자의 7.3%는 경제적 이유로 집세·공과금을 내지 못하거나, 겨울철 난방을 포기하고, 아플 때 병원에 가지 못하는 등의 경험이 있었다. 또 2.3%는 휴가·여가 활동이나 균형 잡힌 식사조차 어려운 상태로 ‘빈곤층’으로 분류됐다. 특히 70대 이상에서 빈곤 비율이 5.3%로 높았다.

생활비 지출에서도 격차가 뚜렷했다. 비빈곤층의 월평균 생활비는 286만 원으로, 빈곤층(115만 원)의 2.3배였다. 반대로 월평균 의료비는 빈곤층이 4만2000 원으로 비빈곤층(3만5000 원)보다 많았다. 의료비 부담을 호소한 비율 역시 빈곤층(37.0%)이 비빈곤층(16.7%)보다 두 배 이상 높았다.

자산·부채 항목에서는 평균 자산 총액이 6억 원, 평균 부채가 4500만 원으로 순자산은 5억6000만 원이었다. 전체 가구의 38.9%가 빚을 지고 있었으며, 부채 보유 가구당 평균 규모는 1억1565만 원에 달했다. 이 가운데 58.3%는 상환 부담을 크게 느낀다고 답했다.

주거 지표도 여전히 높았다. 서울의 가구소득 대비 주택가격 비율(PIR)은 평균 11.4배, 임차가구의 임대료 부담률(RIR)은 평균 37.7%였다.

마음건강 조사에서는 응답자의 23.6%가 최근 1년간 우울 증상을 경험했다고 답했다. 연령대별로는 노년층(32.6%)이 가장 높고, 이어 중장년(25.8%), 40대(25.1%), 청년(17.9%) 순이었다. 또 46.6%는 외로움을 느낀다고 했으며, 노년층의 외로움 비율이 62%로 가장 컸다.

청년층(15~29세)에서는 취업·교육·훈련 어디에도 참여하지 않는 ‘니트(NEET)족’이 4.6%로 나타나 2022년(3.6%)보다 증가했다.