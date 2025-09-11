'수능 답안 밀려 쓴' 이민정, 재수 후 380점으로 'S대 직행'

배우 이민정이 재수를 한 이유와 대입에 성공한 비결을 털어놨다.

이민정은 지난 9일 오후 유튜브 채널 이민정 MJ에 업로드된 '이민정 금수저썰부터 꽃남 캐스팅까지, 싹 다 알려드림 이민정 인생 설명회'라는 제목의 영상에서 이렇게 밝혔다.

그는 첫 수능 때 답안지를 밀려 쓰면서 재수를 하게 됐다고 설명했다. "(가채점 결과) 362점이라 생각했는데 실제 점수가 338점이었다. 영어 OMR 카드 작성 실수 때문이었다. 그날이 내 인생 최악의 날이었다"고 토로했다.

고등학교 3학년 내내 받았던 스트레스가 무위로 돌아갔고 이후 면역체계가 완전히 무너져 건강도 상했다고 돌아봤다.

그 가운데 부친의 위로가 큰 힘이 됐다.

이민정은 "극작이나 영화에 관심 있다고 했더니 아버지가 국문과 등 어문계열로 진학하는 게 좋겠다고 조언해주셨다"고 전했다.

이민정은 이후 공부를 열심히 했고 실제로 성적이 많이 올랐다.

그는 "우리 때 2001년도 수능이 쉽기도 했지만 성적이 400만점에 380점 가까이 나왔다"고 했다.

실제 2001학년도 수능은 역대 최악의 물수능으로 만점자가 66명이 나왔다. 그럼에도 380점은 절대 낮은 점수가 아니었다.

해당 콘텐츠에 함께 출연한 배우 왕빛나, 이소연이 "그럼 스카이 가는 거 아니냐?"라고 물었다.

이민정은 "스카이는 아니었다. 점수가 전반적으로 올라서 한양대 특별전형과 성균관대 가군에 지원했다. 성균관대에 바로 합격했다"고 설명했다.

대학 진학 이후 부모에게 한 번도 용돈을 받은 적이 없다는 이민정은 "카페 서빙 등 아르바이트로 직접 벌었다. 심지어 행인 엑스트라 출연만 해도 30만 원을 벌었다"고 부연했다.

한편, 이민정은 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남1녀를 두고 있다.

<뉴시스>