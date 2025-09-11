“천장 뚫은 코스피”…이틀 연속 사상최고치 경신

코스피가 11일 장중 역대 최고치를 경신했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전일 대비 22.07포인트(0.67%) 오른 3336.60에 개장했다. 이날 코스피는 장중 사상 최고가인 3344.70포인트를 터치하기도 했다.

뉴스1

투자자별로 보면 개인이 383억원 순매도세를 보이고 있다. 외국인과 기관은 각각 229억원, 218억원 순매수하고 있다.

시가총액 상위 종목 대부분이 상승세다. 삼성전자는 1.1% 올랐고, SK하이닉스는 2.63% 상승하며 신고가를 기록했다. 이밖에 LG에너지솔루션, 한화에어로스페이스, 현대모비스 등이 1~2%대 상승 중이다.

시장에서는 연내 3500포인트 도달에도 힘이 실리는 모습이다. 다만, 코스피가 7거래일 연속 랠리를 이어온 만큼 고점 부담과 차익실현 매물에 따른 단기 변동성 확대에 유의해야 한다는 조언도 나온다.

전날 코스피는 역사상 최고치를 경신한 바 있다. 앞서 코스피 종가 기준 역대 최고치는 2021년7월 6일 3305.21였다. 코스피가 무려 4년2개월 만에 최고치를 경신했다.

코스피 지수는 지난 한 달 3100~3200선에 머무르며 지지부진한 흐름을 보여왔다. 정부의 세제 개편안에 따른 실망감과 미 연준의 금리인하 가능성 후퇴, 미국 중심의 인공지능(AI) 버블론 등이 악재로 작용했다. 역사적으로 9월 증시는 계절적 약세를 보였다는 점도 투심에 영향을 미쳤다.

그러나 최근 앞선 우려들이 사그라들고 국내외 정책 기대감이 겹치면서 코스피는 7거래일 연속 상승세를 이어가고 있다.

국내에서는 이날 예정된 이재명 대통령의 취임 100일 기자회견에서 양도소득세 대주주 기준을 완화할 것이란 관측이 강하게 제기된다. 앞서 정부는 세제 개편안을 발표하면서 양도세 대주주 기준을 현행 50억원에서 10억원으로 강화하겠다고 발표했으나, 투자심리가 얼어붙으며 고심에 들어간 바 있다.

미 연준의 금리인하 기대감과 반도체, AI 등 기술주에 대한 긍정적 분위기도 확산되고 있다.