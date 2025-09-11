코스피 3336.60 상승출발…이틀 연속 사상최고치 경신

이재명 대통령의 취임 100일인 11일 코스피가 전날 기록한 장중 사상 최고치(3,317.77)를 하루 만에 갈아치우며 상승 출발했다.
이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 25.44포인트(0.77%) 오른 3,339.97을 나타내고 있다.
지수는 전장보다 22.07포인트(0.67%) 오른 3,336.60로 거래를 개시했다.
같은 시각 코스닥 지수는 2.79포인트(0.33%) 오른 835.79를 보이고 있다.
<연합>
<연합>
