코스피 3336.60 상승출발…이틀 연속 사상최고치 경신

이재명 대통령의 취임 100일인 11일 코스피가 전날 기록한 장중 사상 최고치(3,317.77)를 하루 만에 갈아치우며 상승 출발했다.

지난 10일 여의도 한국거래소 전광판에 코스피 종가 지수가 전일 대비 54.48포인트 상승한 3314.53을 나타내고 있다.

이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 25.44포인트(0.77%) 오른 3,339.97을 나타내고 있다.



지수는 전장보다 22.07포인트(0.67%) 오른 3,336.60로 거래를 개시했다.



같은 시각 코스닥 지수는 2.79포인트(0.33%) 오른 835.79를 보이고 있다.

<연합>