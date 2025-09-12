“칸쵸에 새겨진 가연·나연·다연?”…내 이름 찾아볼까

롯데웰푸드, ‘이름 찾기’ 참여형 이벤트 진행

최근 많이 등록된 504개 이름 새긴 칸쵸 공개

롯데웰푸드는 초코 과자 브랜드 ‘칸쵸’에 소비자 이름이 새겨진 제품을 공개하고, 소비자 참여형 이벤트 ‘내 이름을 찾아라’를 진행한다고 12일 밝혔다.

롯데웰푸드 칸쵸 ‘내 이름을 찾아라’ 제품. 롯데웰푸드 제공

칸쵸에 새겨진 504개의 이름은 가빈, 가연, 나연, 다연, 다희, 보검, 수연, 재현, 재훈, 태연 등 최근 국내에서 많이 등록된 신생아 이름 등 500개 이름과 칸쵸 공식 캐릭터 4가지(카니, 쵸니, 쵸비, 러비)다. 각각의 이름 위에는 카니, 쵸니의 얼굴과 표정을 함께 그려 귀여움을 더했다. 단품(54g), 컵(88g), 벌크(196g) 등 모든 칸쵸 제품에 적용된다.

본인이나 가족, 친구, 연인 등 사랑하는 사람의 이름이 새겨진 칸쵸 과자를 찾아 필수 해시태그와 함께 SNS(인스타그램, 블로그)에 인증 사진을 올린 고객에게는 추첨을 통해 경품을 증정한다. △아이패드 프로 13(1명) △에어팟 맥스(2명) △롯데호텔 라세느 주말 2인 식사권(2명) △코닥 미니샷2 레트로(3명) △세븐일레븐 모바일 상품권 1만원권(30명) 등 다양한 선물이 준비됐다.

특히 두 개 이상의 이름과 하트 칸쵸를 모아 사진을 찍고, SNS에 상대방 계정을 태그해 업로드하면 당첨 확률이 높아진다. 제품 패키지 속 QR코드를 통해 연결되는 이벤트 페이지에서도 참여할 수 있다. 당첨자는 11월24일 발표한다.

롯데웰푸드 칸쵸 ‘내 이름을 찾아라’ 제품 패키지. 롯데웰푸드 제공

롯데웰푸드는 이벤트를 위해 제품 패키지도 특별히 제작했다. 탐정복을 입은 카니·쵸니가 이름을 찾아 모험을 떠나는 콘셉트로, 총 두 가지 디자인으로 선보인다. 이번 이벤트는 칸쵸의 브랜드 이념인 ‘사랑의 레시피로 지구를 사랑으로 가득 채우자’는 메시지를 전달하기 위해 기획됐다. 나와 소중한 사람들의 이름을 찾는 과정에서 모두 즐거움을 느끼고 사랑의 의미를 공유할 수 있도록 했다.

롯데웰푸드 관계자는 “출시 이후 40여 년간 소비자와 함께한 칸쵸가 이번에는 ‘내 이름이 담긴 과자’라는 색다른 경험을 선사하고자 한다”며 “앞으로도 세대를 아우르는 즐거움과 함께 브랜드 가치를 이어가겠다”고 말했다.