윤은혜 “염산 맞아 실명할 뻔”…베이비복스 시절 충격 고백

윤은혜가 베이비복스 활동 당시 겪었던 트라우마를 고백해 눈길을 끈다. 뉴스1

가수 겸 배우 윤은혜가 베이비복스 시절 겪었던 사건과 그로 인한 트라우마를 고백해 충격을 안긴다.

오늘(11일) 방송되는 SBS ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기(이하 ‘꼬꼬무’)’에서는 리스너로 윤은혜, KCM, 채서진이 나선다.

이날 방송에서는 ‘사라진 나의 집, 그리고 적준’이라는 주제로 1990년대 서울 재개발 구역에서 벌어졌던 야만적 행태로 악명 높았던 ‘용역 깡패’ 이야기를 다룬다. 당시 서울 곳곳에서 벌어졌던 재개발 철거 참상에 대해 파헤친다.

‘용역 깡패’라 불리는 이들은 공권력에 힘입어 폭행, 재산 파괴, 인권 유린 외에도 초등학생들을 계단 아래로 밀치고, 임산부 폭행, 부녀자 성폭행 등 끔찍한 만행을 저질렀다. 긴박하고 위험한 해외 분쟁 지역을 취재했던 기자조차 참혹한 현장을 두고 “전쟁터 못지 않았다”며 혀를 내두를 정도.

‘용역 깡패’의 참상에 경악을 금치 못했다는 후문. SBS 제공

또한 이날 일명 ‘너구리 작전’이라고 알려진 ‘적준 용역’의 비상식적인 철거 방식 등도 조명해 이들의 만행을 전국에 알린다. 리스너들은 전쟁터 같은 재개발 폭력의 진실 앞에서 경악과 분노를 참지 못하는 모습이었다는 후문.

특히 이날 윤은혜는 유독 철거민들의 아픔과 트라우마에 깊이 공감하는 모습을 보여 시선을 모은다. 25년이 지난 지금까지 고통스러운 기억 속에 사는 철거민들을 지켜본 윤은혜는 “이분들의 아픔에 비할 바는 아니지만, 저 역시 트라우마로 힘든 시간을 보냈다”며 조심스레 말문을 열었다.

그는 “가수 활동 중에 염산 물총에 맞아 실명할 뻔하고, 날계란에 맞기도 했다”며 “그런 일들로 인해 힘든 시기를 보냈다”고 자신의 아픔을 털어놓았다. 이에 장현성은 실명 위기라는 위험천만한 순간에 깜짝 놀라며 안타까워한다.

이날 윤은혜는 피해자들의 아픔에 공감하는 모습을 보였다. 윤은혜 SNS 캡처

윤은혜는 이날의 기억이 여전히 트라우마로 남았음을 담담히 고백하며 “쉽게 잊히지 않는다”면서 “철거민들은 저보다 더한 폭력과 언행, 성폭력 등을 당했다. 이러한 고통은 말로 표현이 안 될 것”이라고 말해 상처에 공감하며 눈시울을 붉혔다.

또 이날 윤은혜는 “감옥에 가야 한다. 이 정도면 싹 다 가야 한다”라고 격분하고, KCM 역시 “사람이 아니다, 악마다”라고 분노하며 채서진은 “너무 잔인하다. 살아 있는 지옥이다”라고 경악을 금치 못했다고 전해져 ‘용역 깡패’의 뒷 이야기에 궁금증을 더한다.

과연 ‘적준 용역’의 실체와 공권력 뒤에 숨겨진 끔찍한 진실은 무엇일지 오늘(11일) 밤 10시 20분 SBS에서 확인할 수 있다.